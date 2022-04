Natalia Oreiro, Gustavo Bassani, Minerva Casero et Carla Quevedo jouent dans « Iosi, l’espion repentant »

Aux États-Unis, haut lieu de l’industrie du cinéma, de la télévision et désormais du streaming, le thriller d’espionnage c’est un genre très exploré. Avec différents bords, cadres et tours de vis, nous pouvons faire une longue liste de films et de séries de ce style. Si l’on se réfère à ce dernier format, l’un des plus remarquables peut être Patriequi raconte l’histoire de l’ex-marine Nicolas Brody, qui revient aux États-Unis après avoir été porté disparu pendant huit ans en Irak, mais on peut aussi citer Califat, Survivant désigné, eh bien, oui, le choix est sans fin. Pourtant, en Argentine, ce terrain n’a peut-être pas encore été trop exploré, du moins dans la fiction. Donc la prémisse de Iosi, l’espion repentila nouvelle production nationale de Amazon Prime VidéoC’est saisissant dès le premier instant.

Bien sûr, cela s’ajoute au fait que l’histoire est inspirée de faits réels et que le livre écrit par Miriam Lewis Oui Horace Lutzky sur la vie de Iosi, un ancien agent des renseignements, qui s’est infiltré dans la communauté juive au milieu des années 1980. Ce qui se passe, c’est que sans le savoir, sa présence là-bas aurait pu déclencher, sept ans plus tard, l’attentat contre l’ambassade d’Israël, et deux ans plus tard en 1994, contre l’AMIA. La série créée par Daniel Birman et qui a aussi l’adresse de Sébastien BorenzsteinDe plus, il ajoute des personnages fictifs à son histoire pour que l’intrigue narrative soit encore plus intrigante.

Iosi Pérez c’est un personnage complexe avec des objectifs clairs qui deviendront plus tard ses propres contradictions. Et pour l’interpréter le réalisateur de le nid vide parier sur Gustave Bassani, un acteur méconnu à un niveau massif qui donne à son personnage tous les éléments nécessaires pour croire qu’il est vraiment un espion. À propos de ce que signifiait devenir cet homme, l’acteur a expliqué exclusivement pour spoilers: « Le plus grand défi que j’ai eu était pour le spectateur de voir deux personnes dans le même être, pour eux de voir José et pour eux de voir Iosi. Qu’ils voient José au milieu manipuler quelqu’un et qu’ils voient Iosi, sachant que ce n’était pas bien et qu’il commençait à faire du bruit. Que cette transformation d’un être qui est José à Iosi soit passée au crible, qu’elle ne soit pas si soudaine. Que la transformation se fasse petit à petit.

Un autre élément clé de cette histoire est Claudia, la patronne de Iosi et qui l’instruit minutieusement afin qu’aucun membre de la communauté juive ne se méfie de lui. Natalia Oreiro Elle est chargée d’interpréter ce personnage qu’elle décrit comme « manipulateur » et « froid ».

« C’est un agent du service que la seule chose qui l’attend est l’objectif de sa cause, elle veut servir son pays et est convaincue qu’ils vont vraiment établir un État d’Israël en Patagonie argentine, avec lequel elle fait elle pense José Pérez qu’il doit devenir juif pour recueillir des informations sur ce plan. Ce qui se passe, c’est que les informations qu’il collecte, même à l’insu de mon personnage, finissent par être utilisées pour planifier ces attaques. Là, elle découvre que non seulement elle a été trompée mais qu’elle se sent utilisée par ses propres forces et en danger de mort pour toutes les informations dont elle dispose. C’est un personnage qui ne veut pas s’impliquer émotionnellement parce que ça ne lui va pas parce que ce serait se montrer vulnérable et fragile, chose qui va être difficile pour lui, surtout avec le personnage de Iosi »a indiqué l’artiste.

Une fois que Iosi s’est infiltré avec succès dans la communauté juive, ils apparaissent sur la scène. Daphné Oui Éli. Le premier deviendra son partenaire, chose qui conviendra au protagoniste car il jouira rapidement de toute sa confiance. Minerve maisonqui donne vie à cette fille, parle du lien qu’elle construit non seulement avec Iosi mais aussi du lien difficile qu’elle entretient avec son père, joué par Alexandre Awada.

« Pour moi, ce personnage était vraiment très juteux. J’étais très content de le faire. Le lien avec leur père est très compliqué, un lien qu’ils essaient constamment de guérir ou du moins il y a une tentative et une déception. C’est comme un cercle. Elle veut que son père change, son père ne change pas, elle est déçue, elle veut qu’il change tout de même et finit par répéter le schéma avec Iosi. C’est un personnage qui a une base assez instable en tant que personne, mais c’est une personne souffrante, sensible… qui a une part de douceur. Et ce qui se passe avec Iosi et son père la blesse beaucoup. Et on voit comment ce chagrin qu’il porte à l’intérieur se développe » il a pointé.

D’un autre côté, Carla Quevédo est Eli, une bibliothécaire timide et militante politique qui, de par sa présence dans les premiers chapitres, est énigmatique. « On va la voir en deux temps : à la fin des années 80 et au début des années 90. C’est une jeune fille qui a un nuage noir. C’est quelqu’un qui a un passé sombre, qui respire le mystère. Puis on la voit en 2007 en grande femme. Elle a été transpercée par la tragédie. Ce sont deux personnages différents à un moment donné car quand on vit la tragédie de si près il y a une rupture intérieure et on n’est plus jamais le même. Elle a des valeurs très fortes, elle est active en politique. C’est une fille qui cherche la vérité et en ce sens faire le lien avec Iosi ne serait pas une bonne idée « a déclaré l’actrice.

Enfin, les protagonistes ont défini les clés de cette série pour lequel le public ne devrait pas cesser de le voir. « C’est une histoire basée sur des événements réels d’un agent des renseignements qui s’infiltre dans la communauté juive à cause du plan Andinia et il doit enquêter quand l’État d’Israël va prendre le contrôle de la Patagonie, une folie antisémite. Et dans cette enquête, on commence à se rendre compte que c’est une fiction, que ça n’existe pas, que c’est une ville, des gens ordinaires. Et là, il commence à se voir dans ce miroir, la personne qu’il veut être dans cette communauté. Pendant ce temps, les attaques dont nous sommes malheureusement déjà au courant. Et il est dans cette quête de rédemption, vraiment, pour protéger ses amis, sa famille, son amour. »exprimé Bassani.

Pendant ce temps, Oreiro a conclu: «Il comporte huit chapitres. C’est un blockbuster filmé en décors réels avec un casting formidable, une histoire émouvante, captivante. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs d’une série d’espionnage réalisée avec une histoire locale. Cela semble très captivant pour le public ».

