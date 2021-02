Natalia, la fille de Kobe Bryant, signe avec des modèles IMG

La fille de Kobe Bryant Natalia a signé avec des modèles IMG, disant qu’elle a s’intéresse à l’industrie de la mode depuis «un très jeune âge».

Quelques semaines à peine après avoir fêté son anniversaire, Natalia a signé avec l’agence de mannequins internationale IMG Models pour se forger une carrière dans la mode.

Annonçant que Natalia avait rejoint sa liste, IMG Models a partagé une photo de l’adolescent sur Instagram, avec une légende qui disait: « MAINTENANT REPRÉSENTANT: #NataliaBryant!«

La légende comprenait également une citation de Natalia, qui expliquait comment elle avait toujours voulu être mannequin.

Natalia a déclaré: «J’ai toujours été intéressé par la mode depuis mon plus jeune âge. J’ai un amour pour l’industrie et depuis que je me souviens, je voulais faire du mannequinat. Il y a beaucoup à apprendre mais je pense que c’est une excellente opportunité pour moi d’apprendre et m’exprimer de manière créative. «

Elle a également publié l’annonce sur sa propre page Instagram, ajoutant: « Je suis ravi et très honoré de faire partie de la famille IMG!«

Dans une déclaration, Maja Chiesi, vice-présidente principale d’IMG Models, a déclaré: «Natalia a un avenir si radieux devant elle, et nous avons été surpris par sa beauté, son talent et sa motivation dès notre première rencontre.

«Nous sommes honorés de nous associer à Natalia pour façonner sa carrière dans la mode et la beauté, et nous sommes impatients de la mettre en contact avec des opportunités nouvelles et excitantes qui mettent en valeur sa personnalité et son look aux multiples facettes.

La fière maman Vanessa, 38 ans, a également partagé la nouvelle sur Instagram en écrivant: « Je suis si heureuse pour toi! Je t’aime Nani! »

La bonne nouvelle survient à peine deux semaines après l’anniversaire de la mort tragique de Kobe Bryant le 26 janvier 2020.

La famille Bryant en 2017. Crédit: PA

Lui et sa fille Gianna faisaient partie des neuf morts un accident d'hélicoptère, alors qu'ils se rendaient à la Mamba Academy de Thousand Oaks, en Californie, pour s'entraîner au basketball à l'époque.

Kobe avait 41 ans, tandis que Gianna n’avait que 13 ans.