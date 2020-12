Natalia, la fille de Kobe Bryant, donne des conseils sincères à ceux qui luttent

L’adolescente a vécu une année tragiquement difficile, mais elle parvient à inspirer les autres avec un message de motivation.

Les Bryants ont subi une perte dévastatrice après la mort de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans dans un tragique accident d’hélicoptère en haut de l’année aux côtés de sept autres. Depuis ce temps, la veuve de l’icône du basket-ball, Vanessa, partage une partie de sa vie avec le public alors qu’elle élève leurs filles Natalia, Bianka et Capri. L’aînée, Natalia, a partagé quelques réflexions sur Instagram après avoir permis à ses abonnés d’interagir avec elle à travers son histoire. Dans une diapositive, l’adolescent a donné un petit conseil à ceux qui traversent des moments difficiles. « Je n’allais pas faire celui-ci, mais j’ai pensé que c’était important de partager parce qu’on ne sait jamais quand quelqu’un traverse ses propres problèmes », a écrit la jeune femme de 17 ans sur une photo d’elle-même souriante. On lui a demandé de partager une photo où elle était au plus bas. « Je pense vraiment qu’il est si important de trouver votre cercle proche de personnes de confiance et de pouvoir leur exprimer vos sentiments lorsque vous êtes déprimé ou ne vous sentez pas comme vous-même. » « C’est aussi beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais sachez simplement que vous n’êtes jamais seul », a poursuivi Natalia. « C’est quelque chose que j’ai appris tout au long de cette année et je continue de travailler avec l’aide de ma famille et d’amis proches. » Elle a terminé son message inspirant avec un emoji coeur rouge. Découvrez le message sincère ci-dessous.