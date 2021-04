Natalia, la fille de Kobe Bryant, célèbre son acceptation dans l’école de ses rêves

Maintenant que Natalia Bryant est entrée dans l’école de ses rêves, sa famille s’assure que Kobe Bryant sera avec sa fille «à chaque étape du chemin».

L’enfant aîné de la légende de la fin de la NBA a célébré son acceptation à l’Université de Californie du Sud plus tôt cette semaine avec un moment d’extase avec sa famille et une paire personnalisée de Nikes signature de son père.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

«À bientôt @uscedu! ❤️💛Fight On✌🏽», a-t-elle écrit sur Instagram à côté d’une photo d’elle-même en tenue USC.

Sa mère, Vanessa Bryant, a partagé une jolie vidéo de Natalia, 18 ans, sautant de haut en bas après avoir été acceptée. Son moment de joie est survenu environ 14 mois après que Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, aient été tués dans un accident d’hélicoptère.

« Des larmes de joie. Je suis TELLEMENT heureuse pour toi Nani! » Vanessa Bryant a écrit sur Instagram. « Je sais que papa est si fier de toi. Je suis si fier de toi !! Ton travail acharné et ton dévouement en valaient tellement la peine. Tu as traversé la douleur la plus atroce que l’on puisse imaginer et tu as réussi. J’aurais aimé que papa et Gigi soient physiquement ici pour célébrer mais je sais qu’ils sont ici en esprit. Nous vous aimons tellement! «

Vanessa Bryant a également montré les coups de pied personnalisés qu’elle a amenés à Natalia pour marquer son acceptation, en publiant une photo sur Instagram d’une paire de chaussures signature de Kobe dans les couleurs USC cardinal et or.

«À chaque étape du chemin», a-t-elle écrit.

Elle a également posté une vidéo de Natalia célébrant avec les jeunes sœurs Bianka, 4 ans, et Capri, 1 an.

« Félicitations Nani Banani !!!!!! » Vanessa Bryant a écrit sur Instagram. «Si tu n’avais pas été accepté, j’aurais dû poignarder ces ballons dans la chambre d’amis et jeter tout ça. 😩😩 Dieu merci, tu es entré 😃❤️🤞🏽 J’ai fait fabriquer ces chaussures pour @nataliabryant en espère qu’elle entrerait dans sa meilleure école. « Papa et Gigi sont TOUJOURS ici. Pour toujours et toujours Principessa. »

Kobe Bryant est passé directement du lycée à la NBA, donc il n’a jamais eu d’expérience universitaire, mais il a un lien avec l’USC. Il a pris la parole à l’auditorium Bovard de l’école en 2018 lors d’un événement organisé par le Performance Science Institute de l’USC, parlant du courage et de la passion qui ont fait de lui un joueur de basket-ball génial et plus tard lauréat d’un Oscar.