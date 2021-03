Nat Geo crée un documentaire sur Frida Kahlo

National Geographic a publié un nouveau film documentaire titré, ‘Frida: vive la vie’, dans lequel, le cinéaste Giovanni troilo rend hommage à la vie de la Peintre mexicain, Frida Kahlo.

Troilus a révélé que le nouveau film documentaire est «un voyage passionnant à travers la vie et l’art de Frida, y compris l’accès à des images et objets personnels rarement vus », ainsi qu’à des documents et interviews exclusifs.

Frida était la peintre la plus remarquable de l’histoire artistique mexicaine. Il a réussi à faire face à la douleur, la projetant pendant 28 ans dans sa production picturale, un authentique exemple de libération et d’amélioration.

Profitez de cette grande spéciale #FridaVivaLaVida PREMIERE AUJOURD’HUI 21h pic.twitter.com/1FSR3SP5Sx – National Geographic (@NatGeo_la)

8 mars 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Les œuvres de Frida Kahlo sont vendues aux enchères pour 5,8 millions de dollars à New York

Le documentaire explore également l’influence de son partenaire, le muraliste Diego Rivera dans la vie et l’œuvre de Kahlo, en plus de montrer le lien de leur créativité, de leurs douleurs physiques, de leurs fausses couches, de leurs relations amoureuses et de leur militantisme politique.

Frida Kahlo il est né le 6 juillet de 1907 dans Coyoacan, commençant à peindre juste après un accident qui a détruit sa colonne vertébrale. Cette expérience a marqué le moment où Frida est devenue une icône de force et d’indépendance.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Lego veut lancer des sets de Frida Kahlo, Andy Warhol, Salvador Dalí et Pablo Picasso

Le film documentaire continuera ses émissions dans la programmation de National Geographic pour les prochaines semaines.