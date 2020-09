Nasdrovia: la nouvelle série Movistar Plus avec Hugo Silva a déjà une date de sortie

La série est inspirée du roman L’homme qui détestait Paulo Coelho, écrit par Sergio Sarria

Movistar Plus, malgré le coronavirus, il ne sera pas difficile de créer une nouvelle série originale dans les mois à venir, et dans les dernières heures, nous avons appris que Nasdrovia, tu es la prochaine la comédie Protagonisée par Leonor Watling et Hugo Silva, a déjà une date de sortie. Sera le 6 novembre quand ils peuvent regardez en continu les 6 chapitres de la première saison de cette fiction humoristique avec une touche russe très distinctive.

Bien que ce premier lot de chapitres n’ait pas encore été diffusé, et qu’il reste deux mois avant qu’ils ne voient la lumière, Movistar Plus confiance tellement en Nasdrovia qui a déjà confirmé le existence d’une deuxième saison: Globomedia (Le Studio Mediapro) Il travaille déjà sur les scripts de ces épisodes depuis avril dernier, et bien que cela n’implique pas de renouvellement officiel (d’abord, ils devront voir le public qu’ils enregistrent), c’est l’étape préalable à Nasdrovia continuer dans le futur.

Cette comédie est inspirée du roman L’homme qui détestait Paulo Cohelo, écrit par Sergio Sarria et adapté par lui-même au petit écran à côté de Miguel Esteban et Luismi Pérez: tous les trois sont connus pour avoir donné Chapitre 0, l’un des produits les plus solvants de Movistar Plus.

L’histoire de Nasdrovia nous présente deux avocats qui voient comment 40 est au coin de la rue, donc ils veulent un changement dans leur vie et pour cela ils ouvrent un restaurant russe. Bien qu’il semble que cela puisse être une sage décision, la mafia russe prend la place

