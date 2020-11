Nas dit aux rappeurs d’arrêter la poursuite de Clout

La légende du rap s’est récemment entretenue avec NME sur plusieurs sujets, y compris la chasse à l’influence, qu’il trouve ringard. Mais il comprend parfaitement le côté vantard du Hip Hop.

« Le match d’aujourd’hui ne me dérange pas, c’est différent », a expliqué Nas. « Je suis dans un endroit différent. J’ai un travail différent quand il s’agit de faire de la musique. C’est étrange parce que je suis le même moi, mais je suis plus âgé. Il y a donc différentes façons de faire et différentes choses que je mais l’influence se distingue parce que c’est du show business. «

Il a continué. «C’est Muhammad Ali quand il parle, ce qui a changé la boxe et l’a rendu plus divertissant. C’est 2Pac quand il se déchaîne contre les gens, ce qui crée du divertissement. Donc j’en ai une partie, mais je m’en fiche quand c’est seulement ça. Quand ce n’est que du poids. Quand il n’y a pas de véritable but derrière l’enregistrement autre que d’essayer d’obtenir des flux. J’aimerais que les artistes essaient de ne pas faire autant d’influence [chasing] parce que les gens le remarquent et c’est ringard. Mais en même temps, qui suis-je pour dire quelque chose? Tout le monde continue.