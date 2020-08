Naruto: Une fille fait le défi de cosplay CPN d’avertissement flash de Kakashi Hatake

L’un des personnages les plus populaires de l’histoire de Naruto est Kakashi Hatake, un ninja sensei assez puissant et mystérieux qui pour beaucoup est une source d’inspiration … y compris Naruto Uzumaki.

Il n’est pas étrange que ce personnage soit l’un des favoris de cosplayeurs à interpréter, en plus d’avoir une apparence physique assez particulière, d’autant plus qu’il a toujours la moitié du visage couvert.

Lara Trash est une cosplayeuse qui a donné vie à Kakashi à plusieurs reprises, cependant, la mention spéciale de cette occasion est le résultat d’un défi viral qu’elle a parfaitement relevé.

Sur TikTok, il y a eu une tendance défi appelé avertissement flash, Celui-ci essaie d’insérer de petites scènes ou images d’un certain caractère pour les imiter à l’aide du montage; L’idée est évitez de remarquer la différence entre le personnage et la personne réelle.

Lara Trash a rejoint ce défi et l’a partagé via son Instagram, laissant plus d’un adepte impressionné par sa précision lors de l’utilisation du Sharingan.

En plus d’une bonne prise en main de l’édition, le cosplay Il nous présente Kakashi est incroyable, car une partie de la magie réside dans l’utilisation de lentilles spéciales pour que tous les détails soient aussi proches de ce puissant ninja.

Cette petite vidéo il a reçu de très bons commentaires par ses followers à la fois sur Instagram et sur Tiktok, puisque cette fille a fait un excellent travail avec elle cosplay, en plus de relever parfaitement le défi.

Que pensez-vous de cela avertissement flash avec Kakashi Sensei?

