Naruto: Fan crée un skin Jiraya pour Fortnite

Dans le monde de Fortnite il existe d’innombrables éléments que vous pouvez personnaliser pour votre avatar dans le jeu et quoi de mieux lors de leur lancement peaux Edition spéciale pour un événement dont le titre populaire organise généralement.

On ne peut nier que l’imagination des concepteurs de Fornite C’est incroyable, mais parfois les fans passent à un autre niveau avec des idées que beaucoup aimeraient probablement voir se réaliser.

Comme c’est le cas avec Hugo Queiroz, un designer d’art numérique 3D du Brésil, qui est devenu un peau de Jiraya, pour tous les fans de Naruto.

L’artiste nous raconte à partir de son portfolio ArtStation ce qui suit:

«Salut les gars, Fortnite et Naruto font partie de mes franchises préférées; c’est pourquoi j’ai fait mon dernier travail en les écrasant. J’ai choisi le personnage Jiraya.

J’étudiais l’idée principale du processus de création de Fortnite et de création de quelque chose d’unique. Le mashup avec les personnages de Naruto s’est donc parfaitement adapté.

J’ai fait la sculpture numérique dans ZBRUSH, la Retopologie / UV dans MODE, la Texturation dans PAINTER OF SUBSTANCES, le RIG dans MAYA et le rendu dans MARMOSET TOOLBAG.