Naruto et Hello Kitty collaborent pour leur anniversaire

Afin de célébrer le 20e anniversaire de l’anime populaire « Naruto », sanrio sortira deux figurines faisant allusion aux personnages de la saga. D’une part, nous aurons votre animal de compagnie préféré hello Kittycosplayant le futur septième Hokage, Naruto Uchiha, tandis que Chococat, un autre personnage de Sanrio, incarnera son meilleur ami et éternel rival, Sasuke Uchiga.

Les deux figurines posent en recréant l’attaque spéciale de chacun des personnages : Hello Kitty exécute le Rasengan classique de Naruto, tandis que Chococat effectue l’attaque de Sasuke, le Chidori. Les deux figurines sont maintenant disponibles en précommande sur la page du fabricant de collection Kid Robot pour 94,99 € chacune. On estime que la paire commencera à être expédiée aux acheteurs vers la fin de 2022.

Bien que cette combinaison de franchises semble un peu étrange, Naruto et Hello Kitty ont déjà collaboré plusieurs fois ces dernières années, sortant une série de produits variés, des t-shirts et pulls aux figurines Funko Pop !

De plus, Sanrio est bien dans le monde de la culture anime, puisque la maison d’Hello Kitty prépare également une collaboration avec l’anime et le manga de »Sailor Moon », produisant des marchandises qui combinent les Sailor Scouts avec la propre gamme de mascottes de l’entreprise. La nouvelle collaboration est publiée pour commémorer le 30e anniversaire de la première de la série animée originale.

»Naruto », créé par Masashi Kishimotocélèbre son grand 20e anniversaire en 2022, puisque l’adaptation de l’anime original est sortie en 2002. Avec cela, le créateur a annoncé qu’il avait déjà divers plans pour célébrer cette grande date jusqu’à présent cette année.

Le manga »Naruto » a été lancé en 1999, étant l’un des plus grands succès de Saut Shōnen hebdomadaire pendant le boom de l’anime au début des années 2000. La série est le quatrième manga le plus vendu de tous les temps, avec plus d’un quart de milliard d’exemplaires en circulation.