Naruto Creator redessine la première couverture de magazine du manga

Le créateur de »Naruto », Masashi Kishimoto, vient de redessiner la première couverture de magazine du manga. Kishimoto a présenté une nouvelle interprétation de Naruto Uzumaki lors de ses débuts sur la couverture du numéro 43 du magazine. Saut Shōnen hebdomadaire.

Le mangaka a réalisé l’illustration du dernier magazine de Saut Saikyōqui comprend une colonne faisant référence aux longueurs parcourues par Naruto depuis la création de la franchise en 1999. En raison de la grande réception du manga de Kishimoto, Weekly Shonen Jump a sérialisé « Naruto » jusqu’en 2014.

En 2016, le nouveau manga » Boruto : Naruto Next Generations » a commencé la sérialisation dans le même magazine après avoir été transféré à V Jump.

En plus du nouveau dessin de Kishimoto, la franchise « Naruto » a commémoré le 20e anniversaire de l’anime de différentes manières. Le studio Pierrot, en charge de la production de l’anime, a publié une vidéo de 10 minutes de différentes scènes de la série originale réanimée, comme la première bataille entre Naruto et Sauke, ainsi que l’affrontement entre Sakura, Lady Chiyo et Sasori.

Kishimoto a également partagé trois nouvelles images pour célébrer la réalisation monumentale de »Naruto ». Les illustrations présentées incluent les retrouvailles émotionnelles de Sasuke avec son frère aîné Itachi et deux scènes du jeune Uchiha avec son rival de longue date.

Au-delà de »Naruto » et de ses deux suites, »Naruto Shippuden » et »Boruto », l’anime adaptera prochainement l’arc »Naruto: Sasuke’s Story – The Uchiha and the Heavenly Stardust », sachez aussi comme »Sasuke Retsuden ». Les prochains épisodes de » Boruto » seront diffusés le 8 janvier, avec l’épisode 282 intitulé » Sasuke Retsuden: Infiltration » et l’épisode 283 intitulé » Sasuke Retsuden: Star Lines ».

Le manga » Sasuke Retsuden » est sorti en 2019, étant un spin-off avec un total de six chapitres. L’histoire se déroule avant la fin de »Naruto Shippuden » et suit l’histoire d’amour entre Sasuke et Sakura. Cependant, tout se complique lorsqu’ils doivent tous les deux collaborer avec Kakashi pour entrer dans un établissement et trouver un remède à une étrange maladie qui affecte Naruto.

La plupart des animes »Naruto » sont disponibles dans le catalogue de croustillant.