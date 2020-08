Naruto: ce fantastique cosplay donne vie à Jiraiya

Les personnages du manga et de l’anime de Naruto ils continuent à impacter tous leurs fans à travers le monde malgré toutes les années qui se sont écoulées depuis son achèvement, et un exemple clair est celui-ci cosplay qui donne vie à Jiraya, l’un des protagonistes les plus appréciés de l’œuvre créée par Kishimoto.

“/>

Grâce à son compte Instagram officiel, l’artiste né en Afrique du Sud, Luke Andalis, a partagé une impressionnante récréation avec laquelle il façonne toute l’essence du Sage pervers pour lui donner vie.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, Jiraiya porte la garde-robe qui l’a caractérisé pendant presque toutes ses apparitions dans Naruto, avec les éléments les plus représentatifs du personnage exprimés de manière soignée tels que les longs cheveux blancs, la bande Shinobi et même le parchemin d’invocation.

Le travail de maquillage est une autre des caractéristiques les plus distinctives de celui-ci cosplay, comme l’eyeliner et les marques rouges sur les joues dépeignent parfaitement l’essence du maître attachant de Naruto.

Jiraiya est l’un des personnages les plus célèbres et charismatiques de l’anime, car il est considéré comme l’un des trois légendaires sannin du village des feuilles, en plus d’être le tuteur et le guide de ninjas puissants et importants tels que Nagato, Minato, et bien sûr, le ninja blond qui a fini par devenir le septième Hokage.

Que pensez-vous de cela cosplay qui recrée Jiraya à partir de Naruto?

