Narita Boy Review pour PC

Le royaume numérique a besoin que l’élu soit sauvé et, par coïncidence, c’est nous. Bienvenue dans notre revue Narita Boy.

Enfin. Cela a pris plus de temps que prévu, mais nous avons déjà parmi nous le titre d’Eduardo Fornieles de Barcelone. Une ode aux années quatre-vingt plus rétro-futuristes, ainsi qu’un hommage nostalgique aux jeux vidéo de l’époque. Si tu es aussi vieux que moi, tu aimeras sûrement ça Analyse de Narita Boy.

analyse vidéo ici

Studio Koba, avec l’aide de la Team 17, a façonné cette épopée qui rappelle plusieurs classiques de cette génération. Non seulement les jeux vidéo, mais aussi cinématographiques. Mais surtout, ils ont créé un titre très amusant et l’un de ceux qui reste gravé dans votre mémoire.

Il doit toujours y avoir un élu

L’intrigue ressemblera inévitablement à des centaines d’aventures précédentes. Un monde en danger, l’élu qui ne connaît pas sa condition, un voyage de maturation et d’apprentissage … Plusieurs films, séries ou jeux vidéo me viennent à l’esprit, avec des histoires similaires. Mais quand même, il a des touches originales et beaucoup de personnalité.

D’une part, nous avons le Créateur, un homme qui a fabriqué un ordinateur connu sous le nom de Narita One. De plus, il a également développé le premier jeu pour cette machine, Narita Boy. Le problème, c’est que depuis un certain temps, ce royaume numérique qui lui est sorti de l’esprit est en danger.

Un programme connu uniquement sous le nom de Him a corrompu le code binaire, effaçant les souvenirs du programmeur en cours de route. La seule façon de résoudre le désordre est de restaurer la mémoire du Créateur, afin que la réalité ne soit plus en danger.

Pour ce faire, le programme de supervision appelé Motherboard, trouvé à l’intérieur du jeu, active le protocole Narita Boy. Cela convoque un jeune homme du monde réel dans le royaume numérique, car lui seul est capable de manier la techno-épée. C’est la seule arme capable de mettre fin à Lui et à ses serviteurs.

Beaucoup d’air rétro

Bien entendu, dans une œuvre présentant ces caractéristiques, l’esthétique est l’un des facteurs les plus importants. Tout ce que nous voyons nous rappelle d’autres œuvres audiovisuelles comme Another World, Tron ou Flashback, entre autres. Cela signifie des néons partout et un air rétro-futuriste qui nous ramène de vieux souvenirs.

De plus, pour nous donner l’impression qu’à ce moment-là, toute l’aventure a un effet d’aberration chromatique comme si nous la jouions via un moniteur à tube. Nous verrons même constamment les distorsions typiques de ces écrans. C’est un peu ennuyeux au début, mais on oublie vite que c’est là.

C’est parce que le gameplay de Narita Boy est une vraie joie. C’est là que cela montre que nous sommes face à un titre actuel. Le mouvement du protagoniste est fluide comme peu d’autres, et les zones de combat et de plate-forme sont hilarantes. La vérité est que cette section est un délice.

Sans oublier le moderne

D’un autre côté, à première vue, cela pourrait nous donner le sentiment que sa structure est celle d’une metroidvania, mais ce n’est pas le cas. Nous sommes confrontés à une plateforme 2D assez linéaire, mais qui conserve des touches d’exploration et plusieurs secrets à découvrir.

En effet, même si nous ne sommes pas en mesure de revenir dans les zones précédentes, dans chacune d’elles, nous aurons la liberté de mouvement. De plus, notre protagoniste débloquera de nouvelles capacités tout au long de l’aventure, grâce auxquelles nous pourrons accéder à des zones auparavant inaccessibles.

N’oublions pas non plus qu’en cours de route, nous trouverons d’étranges portails qui pourront nous transporter vers de nouveaux endroits. Ceux-ci contiennent quelques symboles que nous devons déverrouiller en les recherchant à travers les scénarios. Regardez bien, car certains font partie de l’intrigue, mais d’autres nous mèneront vers des lieux secrets.

Enfin, dans cette section, au cours de l’aventure, nous aurons des phases au cours desquelles le héros montera à l’arrière d’un coursier particulier ou surfera sur une disquette typique. Ce ne sera pas pour longtemps, mais ce sont des moments qui donnent plus de variété au titre.

Nostalgie des années quatre-vingt

Comme nous l’avons déjà mentionné, sa partie technique est un voyage dans le passé. Le design du Digital Kingdom et de ses habitants est très original, tout en rappelant à certains égards le classique culte, Tron. Principalement dans son esthétique et l’abus des néons.

L’ensemble nous fait visuellement affronter un titre avec beaucoup de personnalité et qui est difficile à oublier.

Et si avec son apparition il veut nous ramener dans les années 80, la section musicale finit par y parvenir. La musique contient des thèmes pleins de rythme, certains très épiques et d’autres beaucoup plus atmosphériques. Une magnifique bande-son qui ravira de nombreuses personnes âgées.

Narita Boy sera disponible demain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Nous vous rappelons également que les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront en profiter dans l’application dès le jour du lancement.

Allons-y!