Narita Boy est un jeu d’action de style rétro qui arrive sur PS4 en mars

Si vous êtes toujours à bord pour une action inspirée des années 80, ne cherchez pas plus loin que Narita Boy. Publié par Team 17 et développé par Studio Koba, il s’agit d’un jeu d’action 2D hautement stylisé qui arrivera sur PlayStation 4 le mois prochain.

Le jeu vous permet de sauver le royaume numérique en utilisant la puissante Techno-Sword pour contrecarrer vos ennemis et sauver la terre. Il a un style artistique néo-rétro, on dirait que tout se déroule dans une télé à l’ancienne, et une bande-son synthwave sauvegarde la présentation visuelle. Comme vous pouvez le voir dans la nouvelle bande-annonce, il a certainement du flair – j’espère que cela transparaîtra également dans le gameplay.

Narita Boy arrive sur PS4 le 30 mars. Êtes-vous intéressé par celui-ci? Adorez le trichrome dans la section commentaires ci-dessous