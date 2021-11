« Narcos : México » Saison 3 EN LIGNE : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

Après l’arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo, la troisième et dernière saison de « Narcos : Mexique« Se concentrera sur Amado Carillo Fuentes (José María Yazpik), mieux connu sous le nom de « Seigneur des cieux ». Le nouvel opus comportera 10 épisodes et sera diffusé le 5 novembre 2021 sur Netflix.

La distribution de fiction créée et produite par Carlo Bernard et Doug Miro comprend des acteurs tels que Luis Gerardo Méndez, Alberto Guerra, Alejandro Furth, Lorenzo Ferro, Matt Letscher, Alejandro Edda, Scoot McNairy, Alfonso Dosal, Manuel Masalva, Mayra Hermosillo, Gorka Lasaosa et Alberto Ammann. De plus, Bad Bunny rejoindra le casting en tant que « Kitty » Paez, membre du gang « Narcos Juniors ».

Le vieux scénariste Eric Newman Il avait précédemment déclaré à Collider : « Le fait que Félix Gallardo aille en prison, et la fragmentation de ce qu’il avait construit dans ces territoires, a été le début du premier chapitre incroyablement violent de la guerre contre la drogue. [Estamos] entrer dans les années 90, où les choses deviennent vraiment moche, parce que ce qui gardait tout le monde ensemble, qui était Félix Gallardo et son rêve, a disparu, et puis la tuerie commence ».

Ramón Arellano Félix et Kitty Páez font partie des Narcojuniors (Photo : Narcos México / Netflix)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 3 DE « NARCOS : MÉXICO » ?

La troisième et dernière saison de « Narcos : Mexique« , qui se composera de 10 chapitres, ce vendredi 5 novembre au Netflix. Aux horaires suivants par pays :

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 02:00

Bolivie, Venezuela, Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Brésil : 04h00

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « NARCOS : MÉXICO » ?

« Se déroulant dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’est enflammée, la troisième saison de »Narcos : Mexique« Examine la guerre qui éclate après l’arrestation de Félix. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime, et chaque arrestation, meurtre et exécution ne fait qu’éloigner la vraie victoire », lit-on dans le synopsis que Netflix a partagé.

Après l’emprisonnement de Félix Gallardo pour le meurtre de l’agent de la DEA Enrique « Kiki » Camarena (Michael Peña), certains ont suggéré que « Chapo » Guzmán deviendrait le nouveau protagoniste de la série, mais tout semble indiquer qu’Amado Carrillo Fuentes sera le à côté pour guider l’histoire.

Ainsi, avec « Le Seigneur des Cieux » comme protagoniste, l’histoire se concentrera sur le Cartel Juarez et le côté le plus violent des guerres entre les gangs de trafiquants de drogue.