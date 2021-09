« Narcos: Mexico » Saison 3: date de première sur Netflix, bande-annonce, ce qui va se passer, les personnages et tout

Malgré la dissolution de la Fédération et l’arrestation de Félix Gallardo, la guerre contre le trafic de drogue se poursuit dans la troisième et dernière saison de « Narcos : Mexique», Ce qui a été confirmé par Netflix en octobre 2020 et, comme les précédents versements, comportera 10 chapitres.

La saison finale n’aura pas la participation de Diego Luna et sera commandée par un nouveau showrunner, Carlo Bernard, qui remplacera Eric Newman. Cependant, il promet de suivre la ligne de la série avec « une guerre qui changerait le Mexique et le trafic de drogue pour toujours ».

Pendant ce temps, Newman a déclaré au Hollywood Reporter : « Je suis reconnaissant pour mes cinq années à la tête de Narcos et Narcos : Mexico et immensément fier de ce que cette équipe spectaculaire a réalisé avec ces émissions. Quand on a démarré cette affaire, faire un spectacle en deux langues, dans un pays qui n’avait jamais vu ce genre de production, ça semblait fou. Mais Netflix a vu son potentiel à ce moment-là et sa confiance en nous n’a jamais faibli. Carlo Bernard est la première personne à qui j’ai parlé de ce projet il y a plus de 10 ans, et je suis extrêmement heureux de laisser le pilotage de Narcos : Mexique saison 3 entre ses mains extrêmement compétentes.

Alberto Guerra incarne Ismael Zambada ‘El Mayo’ dans la saison 3 de « Narcos: México » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « NARCOS : MÉXICO » ?

« Se déroulant dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’est enflammée, la troisième saison de »Narcos : Mexique« Examine la guerre qui éclate après l’arrestation de Félix. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime, et chaque arrestation, meurtre et exécution ne fait qu’éloigner la vraie victoire », lit-on dans le synopsis que Netflix a partagé.

Après l’emprisonnement de Félix Gallardo pour le meurtre de l’agent de la DEA Enrique « Kiki » Camarena (Michael Peña), certains ont suggéré que « Chapo » Guzmán deviendrait le nouveau protagoniste de la série, mais tout semble indiquer qu’Amado Carrillo Fuentes sera le à côté pour guider l’histoire.

L’ancien scénariste Eric Newman avait précédemment déclaré à Collider: « Le fait que Felix Gallardo aille en prison et la fragmentation de ce qu’il avait construit dans ces territoires a marqué le début du premier chapitre incroyablement violent de la guerre contre la drogue.

[Estamos] entrer dans les années 90, où les choses deviennent vraiment moche, parce que ce qui gardait tout le monde ensemble, qui était Félix Gallardo et son rêve, a disparu, et puis la tuerie commence ».

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « NARCOS : MEXIQUE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 3 DE « NARCOS: MÉXICO »

José María Yazpik dans le rôle d’Amado Carrillo Fuentes

Matt Letscher dans le rôle de Jaime Kuykendall

Alejandro Edda dans le rôle de Joaquín « El Chapo » Guzmán

Scoot McNairy dans le rôle de l’agent Walt Breslin

Alfonso Dosal dans le rôle de Benjamin Arellano Félix

Manuel Masalva dans le rôle de Ramón Arellano Félix

Mayra Hermosillo dans le rôle d’Enedina Arellano Félix

Gorka Lasaosa comme Héctor Luis Palma Salazar

Alberto Ammann comme Pacho

Luis Gerardo Méndez dans le rôle de Victor Tapia

Alberto Guerra dans le rôle d’Ismael Zambada « El Mayo »

Luisa Robina dans le rôle d’Andrea Núñez

Beau Mirchoff dans le rôle de Steve Sheridan

Kristen Lee Gutoskie dans le rôle de Dani

Alejandro Furth dans le rôle de Ramón Salgado

Lorenzo Ferro dans le rôle d’Alex Hodoyan

Diego Calvo dans le rôle d’Arturo Beltrán Leyva

José Zúñiga dans le rôle du général Rebollo

Bad Bunny en tant que Arturo ‘Kitty’ Páez

Ce sont les nouveaux personnages de la troisième saison de « Narcos : Mexico » (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « NARCOS: MEXICO » LANCERA-T-ELLE?

La troisième et dernière saison de « Narcos : Mexique« Sera publié le 5 novembre 2021 au Netflix.