« Narcos: Mexico »: qui était Carlos Hank González dans la vraie vie

La troisième saison de « Narcos : Mexique« Centré sur l’ascension et la chute d’Amado Carrillo Fuentes, connu sous le nom de « El Señor de los Cielos », plusieurs personnages pertinents ont donc été mentionnés dans l’histoire du Mexique. L’un d’eux est Carlos Hank González, membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

Le gouverneur de l’État de Mexico entre 1969 et 1975 a été joué par l’acteur Manuel Uriza dans la série Netflix, où la relation étroite qui ‘Professeur«J’ai eu avec le chef du cartel de Juarez.

Le narrateur de la troisième saison de « Narcos : Mexique« Mentionne que Carlos Hank González passé par toutes les charges de la PRI: Il a été maire de Mexico, gouverneur et secrétaire du Cabinet. En outre, il a créé un empire bancaire et des transports. Hank est décrit comme « l’incarnation de la corruption institutionnelle », mais qui était-il dans la vraie vie ?

Carlos Hank González a été nommé chef du Département du district fédéral (DDF) par José López Portillo (Photo : Netflix)

QUI ÉTAIT CARLOS HANK GONZÁLEZ DANS LA VRAIE VIE ?

Carlos Hank González Il est né le 28 août 1927 à Santiago Tianguistenco, État de Mexico ; Il était le fils de Jorge Hank Weber, un immigrant allemand, et de Julia González Tenorio. C’était un enseignant normaliste diplômé de l’École normale de Toluca, il a été enseignant et directeur d’école à Atlacomulco et professeur à l’École normale supérieure de Mexico.

Il a fait partie du Conseil politique du Comité exécutif national de la PRIIl était une figure très importante de la Confédération nationale des organisations populaires et délégué du parti dans les États du Chiapas, Tabasco, Campeche et Yucatán. En outre, il a été membre du conseil d’administration du Grupo Financiero Interacciones.

En 1982, Carlos Hank González Il a cherché à se présenter à la présidence du Mexique, mais la nationalité de son père l’a empêché, car à cette époque, pour être candidat, il fallait être mexicain et vivre sur le territoire, avoir des parents mexicains.

Cependant, il est devenu un proche collaborateur de l’ancien président Carlos Salinas de Gortari. En plus d’être le secrétaire au Tourisme, il a été nommé chef du Département du District fédéral (DDF) par José López Portillo.

Hank González Il était également le chef du soi-disant Grupo Atlacomulco, un groupe de politiciens mexicains membres du PRI. En 1999, le Washington Post a publié un rapport du National Center for Drug Intelligence des États-Unis, qui a désigné le groupe Hank comme une « menace criminelle » pour l’Union américaine.

‘Professeur‘, qui était mariée à Guadalupe Rhon et avait cinq enfants, dont Carlos, Cuauhtémoc, Jorge, est décédée le 11 août 2001, à l’âge de 73 ans, à Santiago Tianguistenco, au Mexique, des suites d’un cancer de la prostate.