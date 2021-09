Narcos México 3 : date de sortie et premier aperçu de Bad Bunny

Narcos : Mexique se prépare pour la première de sa troisième et dernière saison sur le service de streaming Netflix, marquant la fin de l’histoire de l’une des séries les plus acclamées du genre ces dernières années. Après un temps sans nouvelles officielles, ce lundi un premier aperçu de quelques secondes et sa date de sortie prévue a été présenté.

Lorsque la plate-forme a commencé à piétiner, Narcos était l’un des programmes qui a attiré l’attention des utilisateurs en racontant une partie de l’histoire de Pablo Escobar. Peu de temps après, le script a été mis en place axé uniquement sur Mexique, avec une histoire qui suit Miguel Angel Félix Gallardo, interpreté par Diego Lune, qui ne fait plus partie du projet après le deuxième versement.

Selon le premier aperçu des prochains épisodes, celui qui assumera le rôle de protagoniste au cours de la troisième saison sera Amado Carrillo, avec une histoire se déroulant dans les années 90. De plus, nous avons un gros plan de Mauvais lapin dans le rôle d’Arturo « Kitty » Paez, membre du gang de Ramón Arellano Félix appelé « Narco Juniors », caractérisé comme un enfant riche de la haute société qui rejoint le cartel pour de l’argent, de la drogue et de la violence. C’est le teaser !







+ Quand sort la troisième saison de Narcos México ?

La bande-annonce récemment publiée commence par quelques scènes, mais au milieu, vous pouvez lire la phrase « Le 5 novembre préparez-vous pour le coup final ». Sera le vendredi 5 novembre le jour où les derniers chapitres de Narcos Mexique à Netflix. Amado Carrillo, alias « Le Seigneur des Cieux », dirigera le Cartel Juarez et la fiction montrera son côté le plus violent en englobant une guerre entre gangs de trafiquants de drogue.

Qui seront les acteurs de Narcos Mexique 3? Le casting déjà constitué sera rejoint par : Luis Gerardo Mendez (Victor Tapia), Alberto Guerra (Ismaël « El Mayo » Zambada), Luisa Rubino (André Nuñez), Alexandre Fürth (Ramón Salgado), Lorenzo Ferro (Alex Hodoyan), José Zuniga (Général Rebollo), Diego Calva (Arturo Beltrán Leyva), Kristen Lee Gutoskie (Dani), Beau mirchoff (Steve Sheridan), Alberto Ammann, Yessica Borroto, Damatanyi Quintanar, Manuel Uriza et Mark lopez.