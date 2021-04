Napoli sera exclusif à eFootball PES (et ne sera pas dans FIFA 23)

Konami, une entreprise japonaise connue pour la série PES, a confirmé aujourd’hui le partenariat officiel avec le club SS Calcio Naples. Un accord qui devrait durer et qui garantira de nombreux droits de commercialisation. « Avec cet accord de partenariat entre nos sociétés, nous renforcerons davantage la position d’eFootball PES en tant que jeu vidéo définitif pour le football italien. En montrant notre confiance dans nos projets à long terme, nous sommes honorés que Napoli ait décidé de signer cet accord exclusif avec KONAMI »a-t-il commenté Naoki Morita, président de Konami.

L’accord entrera en vigueur pour la saison de football 2021/22. Ce sera cependant avec le début de la saison 2022/23 que la série eFootball PES sera le seul titre de simulation de football à avoir une reproduction entièrement sous licence de Naples. Une grande exclusivité qui rappelle celle déjà vue dans eFootball PES 2020 avec la Juventus FC, qui en fait est présente dans la FIFA – le principal concurrent du titre Konami – avec le nom de Piemonte Calcio.

Napoli et FIFA 23: ce qui se passe

L’accord d’exclusivité revient cependant pour créer un paradoxe: FIFA 22 pourra toujours montrer l’équipe de Naples avec ses logos et son nom, mais à partir de la prochaine édition (donc FIFA 23), il ne pourra plus le faire. Il est probable que le jeu vidéo sous licence FIFA utilisera, au moins au cours des prochaines années, des stades non officiels, des badges et des kits de jeu, comme cela s’est déjà produit avec la Juventus et la Roma, même changer le nom de l’équipe. Dans le cas de la Juventus, l’équipe est devenue Piemonte Calcio, tandis que l’AS Roma s’est transformée en Roma FC. Un destin similaire attend le Napoli, qui deviendra probablement le Napoli FC.

Tout n’est pas question de collaboration entre les deux parties: Konami sera en fait le partenaire officiel du centre sportif SS Calcio Napoli. L’inauguration aura lieu le 1er juillet, avec l’ouverture du centre appelé « Centre de formation SSC Napoli KONAMI ». L’installation comprendra également une nouvelle zone de jeux dédiée aux joueurs et aux invités. « KONAMI a encore lié son nom à la marque Napoli en acquérant les droits de dénomination du centre sportif. Ce partenariat n’est que la dernière étape dans le travail plus large visant à l’internationalisation de la marque Napoli et qui a été entrepris par le club dans le ces dernières années », a expliqué Serena Salvione, responsable du développement international au Napoli Soccer Sports Club.

Pour le moment, il n’y a toujours pas de nouvelles sur la prochaine version de eFootball PES 2022, mais sur la base des expériences passées, il est facile d’attendre la publication dans la première partie de septembre 2021, immédiatement après la session d’été du marché des transferts, mais avant FIFA 22, qui est prévue pour la dernière semaine du mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂