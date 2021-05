Naomie Harris dans le rôle de Shriek révélé dans Venom 2: Il y aura un carnage

Naomie Harris joue Shriek dans la suite à venir Que le carnage soit, et un premier regard sur l’actrice en personnage a été révélé dans la nouvelle bande-annonce de Venom 2. En vedette dans l’original Carnage maximum histoires de bandes dessinées, de nombreux fans n’avaient pas réalisé que le supervillain – et l’intérêt amoureux de Cletus Kasady – serait présenté dans Venin 2. L’apercevoir dans la bande-annonce suffisait à exciter de nombreux fans de Marvel. Carnage maximum vibrations.

Shriek, alias Francis Barriston, sera directement lié à Venin 2l’accent mis sur les personnages en difficulté avec des parents abusifs. Cela a été expliqué dans un précédent entretien avec l’IGN par le réalisateur Andy Serkis. Il a également donné quelques détails supplémentaires sur ce que les fans de Marvel peuvent attendre du personnage, et bien que Carnage soit le principal antagoniste de la suite, il semble que Shriek sera toujours en bonne place.

« C’est une âme endommagée et elle a vraiment souffert dans son enfance, mais il y a une vraie vulnérabilité à son sujet, et elle souffre beaucoup … Elle vit dans l’isolement depuis des années, des années et des années », a déclaré Serkis à propos du Naomie Harris personnage. « Avec tous ces personnages, ce qui est si joliment dessiné à leur sujet, c’est qu’ils ont de multiples facettes, ils sont totalement véridiques et crédibles, et pourtant … Elle est dangereuse aussi et je pense qu’elle a son propre sens de l’équité et de l’être juste, et je pense que lorsque cette ligne est franchie, alors vous voyez un côté très, très dangereux et sombre pour elle, et c’est ce que nous voulions faire avec le personnage. «

Avec Harris, Venom: Let There Be Carnage fait appel à Woody Harrelson pour jouer Cletus Kasady, alias Carnage. Tom Hardy revient également dans le rôle d’Eddie Brock, le journaliste d’investigation qui devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom. Michelle Williams et Reid Scott sont de retour en tant qu’Anne Weying et Dr Dan Lewis, respectivement, tandis que Peggy Lu reprendra également son rôle de Mme Chen. Sean Delaney et Larry Olubamiwo seront présentés dans des rôles non divulgués.

La scène mid-credit à la fin de Venin avait déjà taquiné l’introduction de Harrelson en tant que Cletus Kasady. Il a l’air un peu différent dans le Venin 2 bande-annonce, laissant entendre que le méchant ignoble est incarcéré depuis un certain temps. La pleine nature de sa relation avec Shriek dans Venin 2 reste à voir, mais Carnage et Shriek sont impliqués de manière romantique dans l’original Carnage maximum des bandes dessinées.

Naomie Harris a déjà joué Eve Moneypenny dans les films James Bond de Daniel Craig Skyfall, Spectre, et le prochain Pas le temps de mourir. Actrice acclamée, Harris a également été nominée pour le Golden Globe, les BAFTA et l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans clair de lune. Elle est également connue pour jouer Selena dans 28 jours plus tard, la sorcière Tia Dalma dans le pirates des Caraïbes films, et Winnie Mandela dans Mandela: longue marche vers la liberté.

Andy Serkis dirige Venin 2, prenant les rênes de Venin réalisateur Ruben Fleischer. Kelly Marcel a écrit le scénario en utilisant une histoire co-développée avec Tom Hardy. Marcel, Hardy, Hutch Parker, Avi Arad, Matt Tolmach et Amy Pascal ont produit. Venom: Que le carnage soit devrait sortir le 24 septembre 2021. La nouvelle bande-annonce de la suite à venir a été publiée lundi par Sony Pictures.

