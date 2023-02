Naomi Watts recrée une publicité sur les tampons dans laquelle elle était à 15 ans pour sensibiliser aux symptômes tabous de la ménopause

Naomi Watts ne se sent pas « nerveuse » en parlant de ménopause.

A 54 ans, l’actrice a déclaré qu’elle rejetait l’idée que la ménopause marque la fin de la vie. En conséquence, elle sensibilise aux réalités des symptômes tabous de la ménopause en parlant franchement de la sécheresse et de la lubrification.

Pour montrer cela, elle a capturé les « serre-livres hormonaux d’une femme » en recréant une publicité pour tampons qu’elle avait faite quand elle avait 15 ans et en lui donnant une touche moderne.

Dans sa publication Instagram, une jeune Watts est vue avec sa main sous son menton avec la question : « Quand puis-je commencer à utiliser des tampons ? au-dessus de sa tête. Dans la version mise à jour, Watts est dans la même pose, cette fois la question se lit comme suit : « Quand puis-je commencer à utiliser du lubrifiant ? »

« Quel genre de Dry January avez-vous eu… Dry AF… ai-je raison ?

Pourquoi est-ce que nous pouvons parler de règles et de puberté avec facilité, mais quand il s’agit de ménopause, et oui, drrrryness… nous devenons tous un peu capricieux… », a-t-elle commencé, ajoutant un emoji de cactus et de chameau.

Elle s’est ensuite rappelée avoir tourné la publicité pour les tampons Johnson & Johnson à l’âge de 15 ans, « face vers l’avant… confiante… curieuse… »

« L’autre est une vision de ce à quoi cela pourrait ressembler si nous abordions les défis hormonaux de la quarantaine avec le même genre d’audace », a expliqué Watts, ajoutant. Que lorsqu’il s’agit de la « version adulte » du changement hormonal, les gens sont plongés dans l’ombre du secret et de la honte, avec un manque total d’information ou de désinformation.

« Qui savait que nous devions nous faufiler une pompe de bonnes choses avant un peu de panky? » elle a écrit. Watts a ensuite partagé un aperçu de la Dre Jen Gunter, obstétricienne et gynécologue, sur les avantages de l’utilisation d’un lubrifiant, qu’il s’agisse d’un complément pour le sexe ou parce que « les gens peuvent en avoir besoin parce qu’ils souffrent de sécheresse ou d’autres symptômes de la ménopause ».

« Malheureusement, il y a beaucoup de stigmatisation à propos du lubrifiant. Certaines personnes ont même l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez elles parce qu’elles aiment et/ou ont besoin de lubrifiant », poursuit le message du Dr Gunter. « Il semble que vous soyez soit trop humide soit trop sec pour le patriarcat. À cela je dis, conneries. Et, lubrifiant pour tous mes amis, s’ils le désirent.

Watts – qui est la fondatrice et directrice de la création de la marque de beauté et de bien-être pour la ménopause Stripes – a encouragé les gens à parler de la ménopause et de la vie très réelle qui, comme elle l’a écrit, « va-jay-jay sec ».

Watts a précédemment expliqué à 45secondes.fr.com comment son expérience de la périménopause, qui a commencé au milieu de la trentaine, lui a donné envie de créer plus de ressources et de produits pour les personnes vivant la même chose.

« Ce n’est pas parce que c’est la fin de sa vie reproductive que l’on peut dire qu’on est invisible ou sans importance. En fait, je voulais qu’on se rappelle que c’est le début d’un nouveau point », a-t-elle déclaré. «Chaque femme en fera l’expérience à un moment donné de sa vie – et évidemment, elle en sera frappée de différentes manières – mais pourquoi ne pas en faire le meilleur possible? Même la meilleure moitié ?