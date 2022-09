Naomi Watts dit qu’elle s’inquiétait pour les jeunes co-stars lors du tournage de Goodnight Mommy

Naomi Watts dit sa priorité absolue lors du tournage Bonne nuit maman protégeait ses jeunes co-stars en interagissant soigneusement avec elles sur le plateau.





Watts, qui joue le rôle de la mère troublante et bandée dans le film inspiré du long métrage autrichien du même nom de 2014, a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle s’inquiétait du bien-être des acteurs jumeaux Cameron et Nicholas Crovetti comme s’ils étaient les siens. enfants.

« Il y a eu beaucoup de discussions », a déclaré l’actrice avant la première du film à New York, soulignant l’importance de la communication avec les enfants acteurs et leurs parents.

FILM VIDÉO DU JOUR

« En tant que parent maintenant, je m’inquiète toujours que mes enfants se coupent ou vivent avec des idées noires et il est donc toujours important de parler autant que possible avec eux. J’étais tout aussi inquiet pour ces enfants parce que je ne les connais pas et Je fais des choses étranges et parfois je crie et parfois je deviens physique. Alors je devais juste continuer à vérifier, pas seulement avec eux, mais avec leur mère.

Les jeunes de 14 ans jouent les fils jumeaux de Watts, Elias (Cameron) et Lukas (Nicholas) qui viennent rester avec leur mère sur sa propriété rurale isolée. Quand ils arrivent, ils trouvent que leur mère est très différente de ce dont ils se souviennent : son visage est maintenant couvert de bandages suite à une vague procédure cosmétique, et son comportement est erratique et troublant, ce qui amène les garçons à croire qu’elle n’est pas réellement leur mère.





Watts partage des stratégies pour rester léger dans les coulisses

Studios Amazon

Bien que Watts ait déclaré qu’elle se sentait « un peu plus à l’aise » que les jumelles, qui avaient auparavant joué aux côtés de Nicole Kidman dans De gros petits mensonges Arrivés sur le plateau « professionnels aguerris », c’était quand même angoissant de filmer les scènes les plus intenses.

« C’est toujours effrayant », a-t-elle déclaré. « Chaque prise est une prise différente et même si vous la préparez, quelque chose peut arriver. Certaines scènes étaient beaucoup plus difficiles que d’autres à cause de cela. »

« Je voulais juste m’assurer qu’ils allaient toujours bien », a-t-elle ajouté, partageant certaines des stratégies qu’elle a employées pour garder les choses légères dans les coulisses. « Parfois, nous brisons la tension en nous assurant que nous racontons des blagues ou que nous jouons à un jeu, afin qu’ils ne soient presque pas en court-circuit avec la possibilité que des pensées sombres s’installent. »

Réalisé par Matt Sobel, Bonne nuit maman est désormais disponible en streaming sur Prime Video.