Naomi Saison 1 Épisode 4 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne au Royaume-Uni, en Australie et en Inde

Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi confirmée :

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes dont elle a maintenant une nouvelle saison. Lorsque Naomi Saison 1 Episode 4 a été diffusé, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de sortie de Naomi Saison 1 Episode 4.

Naomi Saison 1 Épisode 4 Date de sortie

Naomi est sorti pour la première fois le 11 janvier 2022. La date de sortie de l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi sera publiée le 1er février 2022 sur CW Network. Le 4e L’épisode de la saison 1 de Naomi a été renouvelé, cependant, on ne sait pas encore combien d’épisodes lancés.

Naomi Saison 1 Episode 4 est une série dramatique américaine. Dans cette série, vous verrez beaucoup d’aventure, de fantaisie, de drame et d’action. Naomi Saison 1 Episode 4 est réalisé par Neema Barnette et produit par Brian Bendis, Nellie Nugiel. La série Naomi Saison 1 Episode 4 est écrite par Stephanie Coggins. Dans cette série, vous pouvez voir beaucoup d’aventure, de fantaisie, de drame, d’action, et il y a de vrais héros qui se battent pour de vraies choses.

Aperçu de la saison 1 de l’épisode 4 de Naomi

Nom de la saison Noémie Numéro de saison Numéro d’épisode 01 04 Genre Aventure, Fantastique, Drame, Action Naomi première date de sortie 11 janvier 2022 Naomi Saison 1 Épisode 4 Date de sortie 1 février 2022 Réseau Réseau CW

Naomi Saison 1 Épisode 4 Compte à rebours

L’épisode 4 de la saison 1 de Naomi sera livré le 1er janvier 2022. Ainsi, son compte à rebours ne compte que 09. Oui! Il ne reste plus que 09 jours pour le déploiement de l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi !

Spoiler de la saison 1 épisode 4 de Naomi

L’épisode a commencé avec Naomi au magasin de tatouage de Dee, absolument sous le choc après avoir vu des ailes métalliques sauter de son dos. Il lui a montré le papier qui couvrait le rapport sur la localisation d’un OVNI le 24 mars 2004. De plus, c’était le jour très précis où Naomi a été prise par ses parents, et Dee a senti la qualité de Naomi. C’était généralement déconcertant pour elle, mais il lui a dit qu’elle lui ressemblait beaucoup, ainsi qu’à de nombreuses autres personnes, pas des gens simples. Il lui a même dit qu’il venait d’une planète appelée Thanagar et que ses ailes avaient été fabriquées à l’aide d’un métal rare trouvé sur sa planète natale. Malgré le fait qu’elle pensait que tout cela était difficile à accepter, il a garanti qu’il le démontrerait. Le lendemain, Naomi l’a rencontré sur un échafaudage où il lui a demandé de rebondir, ce qui l’a effrayée.

Où regarder Naomi Saison 1 Episode 4 ?

Nous pouvons regarder l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi sur CW. Ici, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme YouTube TV, Direct TV, Amazon Prime, Netflix, MX player ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : Naomi Saison 1 Épisode 4

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série dramatique américaine Naomi Saison 1 Episode 4 Date de sortie sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus.

FAQ – Naomi Saison 1 Episode 4

Où regarder Naomi Saison 1 Episode 4 ? Quelle est la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi ? Quel est le compte à rebours de l’épisode 4 de la saison 1 de Naomi ? Pouvons-nous regarder Naomi Saison 1 Episode 4 Episode 3 en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus

