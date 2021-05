Naomi Osaka se retire de Roland-Garros, invoquant l’anxiété suscitée par les interviews des médias après une amende

Naomi Osaka a déclaré qu’elle se retirait de Roland-Garros lundi, un jour après que les officiels du tennis aient infligé une amende de 15000 € à la joueuse vedette après avoir déclaré qu’elle ne ferait pas d’interviews avec les médias pendant le tournoi. Osaka avait déclaré qu’elle donnait la priorité à sa santé mentale.

Dans un communiqué publié lundi, Osaka a également déclaré qu’elle « avait souffert de longs accès de dépression » depuis qu’elle avait été catapultée sous les projecteurs nationaux après une victoire controversée sur Serena Williams à l’US Open de 2018.

« La meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer sur le tennis qui se déroule à Paris », a-t-elle déclaré dans un déclaration. « Je n’ai jamais voulu être une distraction et accepter que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair. »

«Je ne banaliserais jamais la santé mentale ni n’utiliserais le terme à la légère», a-t-elle ajouté. « La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. »

«Tous ceux qui me connaissent sont introvertis», a-t-elle dit, «et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela aide à atténuer mon anxiété sociale.

Mercredi dernier, la jeune femme de 23 ans a annoncé sa décision de sauter les conférences de presse, notant que les questions répétées, notamment après des pertes, semaient le doute.

« Si les organisations pensent qu’elles peuvent simplement continuer à dire: ‘Faites la presse ou vous allez être condamné à une amende’, et continuent d’ignorer la santé mentale des athlètes qui sont la pièce maîtresse de leur entreprise, alors je dois juste rire, » elle mentionné.

Les responsables du tournoi français lui ont demandé « de reconsidérer sa position et ont tenté en vain de parler avec elle pour vérifier son bien-être » mais n’ont pas pu s’engager avec Osaka, selon un communiqué dimanche de la US Tennis Association, la French Tennis. Fédération, le All England Lawn Tennis Club et Tennis Australia.

« Naomi Osaka a choisi aujourd’hui de ne pas honorer ses obligations contractuelles vis-à-vis des médias. L’arbitre de Roland-Garros lui a donc infligé une amende de 15 000 dollars, conformément à l’article III H. du Code de conduite », indique le communiqué. « La santé mentale des joueurs participant à nos tournois et sur les Tours est de la plus haute importance pour les tournois du Grand Chelem. »

Les quatre organisations ont déclaré avoir consacré des ressources «importantes» au bien-être des joueurs, mais que «pour continuer à s’améliorer, nous avons besoin de l’engagement des joueurs pour comprendre leur point de vue et trouver des moyens d’améliorer leurs expériences».

Les responsables du tennis ont déclaré que si Osaka continuait à ignorer ses «obligations» médiatiques, elle pourrait courir le risque de manquer au tournoi et d’être suspendue d’autres compétitions.

Dans sa déclaration de lundi, Osaka, qui est classée n ° 2 dans le monde, a déclaré qu’elle n’était «pas une oratrice naturelle» et qu’elle était souvent submergée par «d’énormes vagues d’anxiété» avant de s’adresser aux médias.

«Ici, à Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieuse, alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse», a-t-elle écrit. Je voulais souligner cela. J’ai écrit en privé au tournoi pour m’excuser et dire que je serais plus qu’heureux de parler avec eux après le tournoi car les Slams sont intenses.

Osaka est devenue un nom familier en 2018 lorsqu’elle a battu Williams lors d’un match final passionnant de l’US Open. Dans une interview l’année suivante, elle a déclaré qu’être placée sous les feux de la rampe avait été difficile.

« L’année dernière, je n’étais même pas proche de ce classement, et les gens ne m’ont pas prêté attention, et c’est quelque chose avec lequel je suis à l’aise, » Osaka a déclaré lors d’une conférence de presse après une défaite en 2019. « Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je n’aime pas vraiment l’attention, alors oui, ça a été un peu difficile. »

Osaka est souvent décrite comme timide ou à la voix douce, mais elle est devenue une ardente défenseure des questions sociales ces dernières années, telles que la justice raciale.

Osaka a déclaré dans sa déclaration de lundi qu’elle s’éloignerait du tribunal un peu de temps.

« Quand le moment sera venu, je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans », a-t-elle déclaré.

