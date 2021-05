Naomi Osaka sautera les conférences de presse à Roland-Garros, citant la santé mentale

La star du tennis Naomi Osaka a annoncé qu’elle ne participerait à aucune conférence de presse lors du prochain Open de France en raison des effets sur sa santé mentale.

Mercredi, la quadruple gagnante du Grand Chelem a écrit dans un message sur Instagram qu’elle s’attend à être condamnée à une amende pour avoir sauté les événements de presse et espère que l’argent ira à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale.

Naomi Osaka a déclaré qu’elle ne ferait pas de conférences de presse à Roland-Garros, citant leurs effets sur la santé mentale des athlètes. Tim Clayton / Corbis via Getty Images

«J’ai souvent eu le sentiment que les gens n’avaient aucun respect pour la santé mentale des athlètes et cela sonne très vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe», a-t-elle écrit. «Nous sommes souvent assis là et posons des questions qui nous ont été posées plusieurs fois auparavant ou des questions qui nous font douter et je ne vais tout simplement pas me soumettre à des gens qui doutent de moi.

Osaka, 23 ans, a écrit qu’elle a vu des athlètes s’effondrer lors de conférences de presse et elle pense que « toute la situation donne des coups de pied à une personne alors qu’elle est à terre et je ne comprends pas le raisonnement derrière cela. »

Elle a déclaré que la décision n’avait «rien de personnel» à l’encontre des journalistes.

« Cependant, si les organisations pensent qu’elles peuvent simplement continuer à dire: ‘Faites pression ou vous allez être condamné à une amende’, et continuent d’ignorer la santé mentale des athlètes qui sont la pièce maîtresse de leur coopération, alors je dois juste rire. » elle a écrit.

La joueuse classée deuxième au monde a conclu en disant qu’elle espère que le «montant considérable» qui lui sera infligé sera versé à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale.

Osaka a également inclus un ancien clip de la star du tennis de 14 ans, Venus Williams, pressée par un journaliste avant que son père, Richard Williams, n’intervienne pour lui dire de «laisser ça tranquille».

Williams, 40 ans, qui est maintenant sept fois vainqueur du Grand Chelem, a commenté le message d’Osaka.

« Fille, fais-tu, » dit-elle. « Votre vie est à vous! »

Osaka a déclaré qu’elle espérait que l’amende encourue pour avoir sauté les conférences de presse sera reversée à un organisme de bienfaisance pour la santé mentale. Tim Clayton / Corbis via Getty Images

La golfeuse Michelle Wie West, 31 ans, une ancienne enfant prodige elle-même qui a fait face à un examen minutieux des médias à un jeune âge, a commenté « YESSSSSS » en accord avec le message d’Osaka.

Osaka comprend également un clip vidéo de la conférence de presse de 2015 à la journée des médias du Super Bowl avec l’ancien demi-offensif vedette des Seahawks de Seattle, Marshawn Lynch, répondant à plusieurs reprises « Je suis ici pour ne pas être condamné à une amende » à chaque question.

La star du tennis a également rompu avec une tradition de presse en 2019 lorsqu’elle a demandé à Coco Gauff de mener conjointement l’entretien d’après-match avec elle après qu’Osaka ait vaincu Gauff au troisième tour de l’US Open. L’entretien est généralement réservé au gagnant.

« Gardez la tête haute, vous avez tellement de raisons d’être fier », plus tard Osaka tweeté à Gauff. « Guerrier. »