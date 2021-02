Naomi Osaka remporte l’Open d’Australie et remporte le 4e trophée du Chelem

Le problème pour Naomi Osaka lors des tournois du Grand Chelem vient de la semaine 1. Dépassez cette étape sur les terrains en dur et commencez à vous préparer à graver son nom sur le trophée.

Osaka a remporté son quatrième titre lors de ses huit dernières apparitions à un Chelem, émergeant de ce qui était initialement une finale serrée de l’Open d’Australie et se retirant en remportant six matchs consécutifs pour battre Jennifer Brady 6-4, 6-3 samedi.

Avec un service solide qui a produit six as, Osaka s’est amélioré à 4-0 dans les finales majeures, la première femme à commencer sa carrière de cette façon depuis que Monica Seles l’a fait il y a 30 ans. Pour Osaka, cela fait partie d’un record de 12-0 jusqu’à présent en quarts de finale, demi-finales et finales chez les majeures.

Naomi Osaka célèbre après avoir battu Jennifer Brady en finale du simple féminin au championnat de tennis de l’Open d’Australie à Melbourne, en Australie. Andy Brownbill / AP

«Elle a très bien joué quand elle le devait», a déclaré Brady. «Elle a réussi de bons coups quand elle en avait besoin.»

Osaka, l’athlète féminine de l’année AP 2020, est également sur une séquence de 21 victoires consécutives qui remonte à la saison dernière. Cela comprend un championnat à l’US Open de l’année dernière. Elle a également remporté l’US Open en 2018 et l’Open d’Australie en 2019.

« Ce soir, ce n’était pas censé être », a déclaré Brady après avoir participé à sa première finale du Grand Chelem à 25 ans. « J’espère qu’il y en aura beaucoup plus. »

Brady détient son trophée de finaliste après avoir perdu contre Osaka en finale du simple féminin au championnat de tennis Open d’Australie. Andy Brownbill / AP

Osaka, 23 ans, est née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien, et a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l’âge de 3 ans.

Elle était tête de série n ° 3 à Melbourne Park et est maintenant assurée de passer au n ° 2.

Seules deux femmes actives possèdent plus de titres de Slam qu’Osaka: Serena Williams, avec 23 ans, et sa sœur, Venus, avec sept.

La prochaine tâche d’Osaka est de s’améliorer sur terre battue et sur gazon: elle n’a jamais dépassé le troisième tour à Roland-Garros ou à Wimbledon.

«Elle est une telle inspiration pour nous tous, et ce qu’elle fait pour le jeu est incroyable pour faire connaître le sport», a déclaré Brady, un Américain classé 22e. «J’espère que les jeunes filles à la maison regardent et sont inspirées par ce qu’elle fait.»

Brady a dû passer par une quarantaine stricte pendant 15 jours à son arrivée en Australie en janvier, car une personne sur son vol a été testée positive au COVID-19 à son arrivée.

Il s’agissait d’un grand pas en avant dans la compétition lors de ce tournoi pour Brady, qui n’avait affronté personne de classé dans le Top 25 ni personne qui avait déjà participé à une demi-finale du Grand Chelem.

La seule dernière participation de Brady aux quatre derniers matchs d’un tournoi majeur a eu lieu à l’US Open en septembre, lorsqu’elle a perdu contre Osaka en trois sets.

Elle n’a pas pu pousser autant le champion cette fois.

Brady frappe un retour en coup droit à Osaka lors de la finale du simple féminin à l’Open d’Australie. Hamish Blair / AP

«J’ai dit à tout le monde qui écouterait que vous alliez être un problème – et j’avais raison», a déclaré Osaka à Brady avec un petit rire, après lui avoir demandé si elle préférait être appelée Jenny ou Jennifer. « Voir votre croissance au cours des derniers mois est vraiment cool pour moi de voir. »

Lors du tirage au sort d’avant-match, le trophée d’argent féminin se tenait sur un piédestal transparent en plastique non loin d’Osaka, de son côté du filet. Après avoir battu Serena Williams en demi-finale, Osaka avait clairement exprimé ses intentions: «J’ai cette mentalité que les gens ne se souviennent pas des finalistes. Vous pourriez, mais le nom du gagnant est celui qui est gravé.

Et elle ne cesse de s’assurer que ce nom est le sien.

Il faisait plus frais qu’à Melbourne récemment, avec la température en dessous de 70 degrés Fahrenheit (20 degrés Celsius) et une brise qui rendait les lancers de service difficiles pour les deux joueurs, qui attrapaient le ballon au lieu de le frapper et disaient: «Désolé! «

Le stade a été autorisé à être à la moitié de sa capacité – environ 7500 personnes – après que les spectateurs ont été entièrement exclus plus tôt dans le tournoi pendant cinq jours lors d’un verrouillage du COVID-19.

«Merci d’être venu et de regarder. C’est vraiment incroyable pour moi », a déclaré Osaka, dont le titre de l’US Open 2020 est venu dans des stades vides. «Je n’ai pas joué mon dernier Grand Chelem avec les fans, donc juste pour avoir cette énergie, cela signifie vraiment beaucoup.

Dans la finale masculine dimanche (19h30 heure locale, 3h30 HNE), le n ° 1 Novak Djokovic cherchera son neuvième championnat Open d’Australie et son 18e trophée du Grand Chelem au total. Il affronte le n ° 4 Daniil Medvedev, qui mène une séquence de 20 victoires consécutives dans sa deuxième finale majeure.

Samedi, le match féminin était verrouillé à quatre, lorsque Brady a utilisé un vainqueur du lob en fuite qu’elle a ponctué en agitant les bras pour demander plus de bruit à la foule. Cela a valu un point de rupture – convertissez-le, et elle servirait pour le premier set.

Mais Osaka a gommé l’occasion avec un vainqueur du coup droit croisé, et deux erreurs de Brady ont fait 5-4.

Osaka s’est ensuite cassé pour saisir le set, aidé par la double faute de Brady et un coup droit sur une balle courte pour y mettre fin.

« Cela se produit peut-être une fois sur dix », a déclaré Brady à propos de cette erreur, « ou, espérons-le, moins. »

Cela faisait partie de la série de six matchs qui a mis Osaka devant 4-0 dans le deuxième et elle était sur son chemin.

« Elle joue si agressivement qu’elle vous met tellement de pression pour bien performer », a déclaré Brady, « et c’est quelque chose que tous les joueurs de tennis n’ont pas cette capacité à faire. »