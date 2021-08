Naomi Osaka en larmes lors d’une conférence de presse, un agent reproche au journaliste d’être une « intimidatrice »

La star du tennis Naomi Osaka a brièvement quitté la salle en larmes à la suite d’une question d’un journaliste lundi lors de sa première conférence de presse depuis qu’elle a partagé ses problèmes de santé mentale il y a près de trois mois.

Osaka, 23 ans, qui joue au Western & Southern Open à Cincinnati cette semaine, a répondu à une question d’un journaliste de Cincinnati Enquirer lors d’une conférence de presse Zoom sur la façon dont elle traite les médias lorsqu’elle s’est fâchée.

« Vous n’êtes pas fou de traiter avec nous, surtout dans ce format, mais vous avez beaucoup d’intérêts extérieurs qui sont servis par une plate-forme médiatique. Je suppose que ma question est, comment équilibrez-vous les deux? » a demandé le chroniqueur sportif vétéran Paul Daugherty.

« Quand vous dites que je ne suis pas fou de traiter avec vous les gars, à quoi cela fait-il référence ? » demanda-t-elle à Daugherty.

Le modérateur a demandé à Osaka si elle aimerait passer à la question suivante, mais elle a refusé et a demandé à Daugherty de répéter la question avant de terminer l’échange après une longue pause.

« » Je ne peux pas vraiment m’empêcher de dire qu’il y a des choses que je tweet ou que je dis qui créent beaucoup d’articles de presse ou des choses comme ça. Et je sais que c’est parce que j’ai gagné quelques tournois du Grand Chelem et que j’ai eu l’occasion de faire beaucoup de conférences de presse que ces choses se produisent », a déclaré Osaka. « Mais je dirais aussi que je ne sais pas vraiment comment équilibrer il. Je le découvre en même temps que vous, je dirais. »

Quelques secondes plus tard, elle a commencé à pleurer et a quitté la pièce. Cependant, elle est revenue peu de temps après pour finir de répondre aux questions. Son agent, Stuart Duguid, a contesté la question de Daugherty dans une déclaration à NBC News.

« Le tyran du Cincinnati Enquirer est la quintessence de la raison pour laquelle les relations joueurs/médias sont si tendues en ce moment », a-t-il déclaré. « Tout le monde sur ce Zoom conviendra que son ton était tout faux et que son seul but était d’intimider. Un comportement vraiment épouvantable. Et cette insinuation que Naomi doit son succès hors du terrain aux médias est un mythe – ne soyez pas si soi-même- indulgent. »

La rédactrice en chef de Cincinnati Enquirer, Beryl Love, a défendu la question de Daugherty dans une déclaration à NBC News.

« Nous apprécions le dialogue respectueux avec Mme Osaka lors de la conférence de presse. C’était une question simple qui, selon nous, a conduit à un échange significatif. Cela dit, nous regrettons sincèrement que notre interrogatoire l’ait bouleversée de quelque manière que ce soit », a déclaré Love.

Daugherty a écrit sur leur échange dans une chronique sur Osaka.

« Elle est très humaine et n’hésite pas à le montrer », a-t-il écrit.

La conférence de presse de lundi était la première pour Osaka depuis qu’elle s’est retirée de Roland-Garros après avoir refusé de parler aux médias et partagé ses problèmes de santé mentale. Elle s’est ensuite retirée de Wimbledon avant de décider de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, où elle a été bouleversée au troisième tour et n’a pas remporté de médaille.