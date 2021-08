Naomi First Look révèle la nouvelle émission de télévision DC d’Ava DuVernay au début du tournage

Alors que Warner Bros. a exprimé son désir d’apporter plus de propriétés DC à HBO Max et d’étendre leur univers étendu d’une manière similaire à Disney et Marvel, l’univers DC global se développera l’année prochaine grâce à un nouvel ajout à la liste de CW de DC montre sous la forme de Naomi, la série d’action en direct qui adaptera la série de bandes dessinées du même nom. La nouvelle d’une commande de série pour la série plus tôt dans l’été a été annoncée, mais il y a eu peu de choses à faire pour les fans quant à ce que la série apportera réellement à la famille CE. Aujourd’hui scénariste et producteur exécutif Ava Du Vernay a confirmé avec un tweet que le tournage de la série était en cours, tout en donnant un aperçu de l’ardoise de la série et de la conception du logo.

Jour 1. Prendre 1. Saison 1. NAOMI. ???????? pic.twitter.com/AZePmk8bm6 – Ava DuVernay (@ava) 23 août 2021

Les fans étaient instantanément à bord pour montrer leur amour et leur soutien à la fois à l’écrivain et à la série elle-même, et il semble que Naomi apportera une autre propriété à succès de DC à The CW. L’émission est co-écrite par Flèche scribe Jill Blankenship, et verra Kaci Walfall comme Naomi, alors que son monde est secoué par un événement surnaturel majeur, qu’elle entreprend d’enquêter pour découvrir que ce n’est pas seulement le monde qui est sur le point d’être secoué au cœur. La série de bandes dessinées voit la Terre succomber à des centaines d’années d’abus qui conduisent à l’effondrement de sa couche protectrice, permettant aux radiations du soleil de ravager la planète et tous ceux qui y vivent. Vingt-neuf personnes sont dotées de capacités surhumaines, dont beaucoup se retrouvent dans une guerre.

DeMane Davis dirigera un certain nombre d’épisodes, ainsi que la production exécutive, et a exprimé ses remerciements pour avoir fait partie du projet d’apporter Naomi vivre. « En grandissant, j’écharpe Cap’n Crunch en regardant Bugs Bunny tous les samedis. J’imaginais beaucoup de choses, mais à l’époque, le voir s’appuyer contre le logo Warner Bros., je ne pense pas avoir imaginé ça. » dit Davis. « Je suis éternellement reconnaissant à [Naomi co-executive producer] Ava [DuVernay] pour m’avoir mis dans cette fusée. Rentrer à la maison et travailler avec elle et ma famille Array sur Naomi est un cadeau. »

En vedette dans l’émission aux côtés de Kaci Walfall, une foule d’habitués de la télévision, dont Camila Moreno, Alexander Wraith (Les agents du SHIELD de Marvel), Cranston Johnson (Sale riche), Barry Watson (7ème ciel), Mary-Charles Jones (L’anatomie de Grey), Aidan Gemme (Demain), Mouzam Makkar (Le correctif), Will Meyers (Gotham) et Daniel Puig (Le système).

À l’instar de la liste actuelle des émissions à venir de Marvel, le nombre de nouvelles séries télévisées basées sur DC qui arrivent sur les écrans continue de croître à un rythme soutenu, livrant des personnages qui ne seront pas familiers à beaucoup. Si c’est bien fait, alors il y a des possibilités infinies pour le nombre de nouveaux ajouts qui peuvent être ajoutés à cette liste sans cesse croissante, bien qu’il y en ait aussi qui se demanderont ce qui se passera lorsque la bulle de super-héros éclatera et que les gens cesseront de se soucier du grand nombre de spectacles en cours de réalisation. Heureusement, il semble que cela ne se produira pas avant un certain temps. Naomi fera sa première sur The CW au début de l’année prochaine.

Sujets : Naomi