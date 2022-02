Naomi Episode 6 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

Confirmation de la date de sortie de l’épisode 6 de Naomi : Découvrez la date de sortie OTT 2022 de l’épisode 6 de Naomi ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

Cette série a acquis une énorme popularité lors de la première de quelques épisodes seulement, dont elle a maintenant un nouvel épisode. Lorsque l’épisode 6 de Naomi a été diffusé, les fans sont enthousiasmés par cette série qui, après le début du dernier épisode, sont impatients de savoir quand l’épisode suivant, qui est la date de sortie de l’épisode 6 de Naomi.

Naomi est sorti pour la première fois le 11 janvier 2022. L’épisode 6 de Naomi sortira le 1 mars 2022 sur The CW. Les fans de cette série attendaient la date de sortie de l’épisode 6 de Naomi depuis la sortie du dernier épisode. La dernière saison de Naomi a mis les fans sur le bord de leur siège avec curiosité de savoir ce qui se passera dans la saison à venir. Cela pourrait être la raison pour laquelle tant de personnes sont à la recherche de l’épisode 6 de Naomi.

Naomi est une websérie américaine. Dans la série Naomi, vous verrez beaucoup de drame et de super-héros. Cette série a été créée par Ava DuVernay & Jill Blankenship et la série est produite par Paul Garnes et Ava DuVernay.

Nom de la saison Noémie Numéro de saison 01 Genre Action Comédie dramatique Science-fiction Super-Héros Date de sortie originale de Naomi 11 janvier 2022 Date et heure de sortie de l’épisode 6 de Naomi 1 mars 2022 HOCHER LA TÊTE 06 jours Réseau La CW

Compte à rebours de la date et de l’heure de sortie de l’épisode 6 de Naomi

Naomi Episode 6 sortira le 1er mars 2022. Ainsi, son compte à rebours ne dure que six jours. Oui! Il ne reste plus que 06 jours pour le déploiement de l’épisode 6 de Naomi !

Le casting de l’épisode 6 de Naomi

Principale:

Kaci Walfall comme Naomi

Cranston Johnson comme Zumbado

Alexander Wraith comme Dee

Mary-Charles Jones comme Annabelle

Mouzam Makkar dans le rôle de Jennifer McDuffie

Daniel Puig comme Nathan

Camila Moreno comme Lourdes

Will Meyers comme Anthony

Aidan Gemme comme Jacob

Barry Watson comme Greg McDuffie

Complot de Naomi Épisode 6

Naomi est une adolescente et l’animatrice d’un site de fans de Superman. Après qu’un événement surnaturel se soit produit dans l’Oregon, à Port Oswego, Naomi entreprend de déterminer ses origines avec l’aide de ses parents adoptifs, de sa meilleure amie et d’un propriétaire de magasin de tatouage aux origines secrètes.

Où regarder l’épisode 6 de Naomi ?

Nous pouvons regarder l’épisode 6 de Naomi sur The CW. Sur The CW Here, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série Web et série dramatique via diverses plates-formes en ligne à tout moment et de n’importe où, comme YouTube TV, Direct TV, lecteur MX, Amazon Prime, Netflix ou tout autre plates-formes. Chaque fois qu’elle arrive sur ces chaînes et applications, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette série et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : Naomi Épisode 6

J’espère que toutes les informations sur cette série Web américaine Naomi Episode 6 seront satisfaites, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons dans cet article proviennent de sources officielles et nous ne partagerons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant Naomi, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

