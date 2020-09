07.09.2020 16h20

Naomi Campbell pleure sa grand-mère Ruby. Le top model dit au revoir à la « matriarche de notre famille » sur Instagram.

La grand-mère de Naomi Campbell (50 ans), Ruby Louise Campbell Russel, est décédée. Le top model l’a annoncé dans un post émouvant sur Instagram. En outre, l’homme de 50 ans a partagé une série de photos montrant la relation intime entre le mannequin et sa grand-mère bien-aimée.

«Je vous dois tout ce que je suis. Bien que j’ai gémi et me suis plaint d’avoir à aider dans la maison, j’ai intériorisé votre discipline à ce jour, et pour cela je vous remercie … épouse, mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Vous nous avez tous appris à faire preuve de force et de courage dans les moments difficiles, à garder la tête haute et à être fidèles à nos valeurs », écrit Campbell. Sa grand-mère lui manquera, « la matriarche de notre famille qui nous a tenus si proches l’un de l’autre ».

Mots réconfortants des étoiles

De nombreuses stars ont laissé des messages d’amour à l’âge de 50 ans dans les commentaires. «Quel bel hommage», écrit Cindy Crawford (54 ans). «Que Dieu vous bénisse», déclare le mannequin Winnie Harlow (26 ans). Il y a aussi beaucoup de cœurs de Heidi Klum (47) et Linda Evangelista (55). Le chanteur Lenny Kravitz (56 ans) laisse « l’amour et le respect ».

