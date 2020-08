Naomi Campbell est l’hystérique corona n ° 1 – les stars l’aiment pour ça

01.08.2020 à 20h26

Le top model a toujours été particulièrement attentif à l’hygiène. À l’époque de Corona, Naomi Campbell ne voyageait qu’en tenue de protection. Nous trouvons cela un peu exagéré …

Facile à vivre, détendu, terre-à-terre – aucune de ces qualités n’est associée à Naomi Campbell (50 ans). Le mannequin légendaire, qui est l’un des mannequins les mieux payés au monde depuis trente ans, est considéré comme extrêmement diva.

Naomi Campbell est une maniaque de l’hygiène

En matière d’hygiène, le meilleur des meilleurs n’est pas suffisant pour les Britanniques. Il y a quelques mois, Naomi a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle elle montre exactement comment elle nettoie à nouveau son siège de première classe dans l’avion avec des lingettes désinfectantes avant le départ.

Protection quadruple

Depuis le début de l’épidémie corona, pourtant, le spécialiste de l’hygiène est complètement sur le vélo.Les mesures de protection de Pamela Anderson (53 ans) avec un masque facial et un masque respiratoire, en revanche, ressemblent à un bikini.

Naomi Campbell voyage dans une combinaison intégrale, avec un masque facial, un masque respiratoire et des lunettes de sécurité. Surtout, la signification de la protection oculaire reste incertaine pour nous.

Photos folles de l’avion

Et comme si tout ce cirque ne suffisait pas, la diva a posté hier une photo d’elle-même dans l’avion avec un méga équipement de protection et des lingettes désinfectantes, de sorte que non seulement elle, mais aussi tout son environnement, restent complètement exempts de virus.

Applaudissements d’autres célébrités

On trouve le comportement de la beauté extrêmement névrosé, à notre grande surprise, la Naomi Campell reçoit beaucoup d’encouragements pour son ascenseur dans les commentaires. Des collègues de premier plan les comblent de sérieux compliments. Le top model Karlie Kloss (27 ans), la styliste Rushka Bergman et le designer Francesco Scognamiglio ont loué l’icône pour ses mesures de protection de superlatifs.

Que vous trouviez l’ascenseur exagéré ou non, le comportement de Naomi Campbell aide le virus à se préparer moins rapidement et il n’y a rien de mal à cela!