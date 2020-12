Naomi Arrive Sur La Cw D'ava Duvernay Et Array Filmworks

45secondes.fr/wp-content/uploads/2020/12/NAOMI-arrive-sur-la-CW-dAva-Duvernay-et-ARRAY-Filmworks.jpg" alt="" title="Ava DuVernay - Purple Dress Credit - ARRAY[1]">

Pour la première fois réalisatrice, Ava Duvernay et son ARRAY Filmworks s’associeront à The CW pour apporter NAOMI au réseau.

Le CW Network développe un script pour NAOMI, un nouveau projet d’Ava DuVernay et Jill Blankenship produit par ARRAY Filmworks et Warner Bros TV, basé sur le personnage DC du même nom.Sarah Bremner et Paul Garnes produiront également pour ARRAY Filmworks.

NAOMI suit le voyage d’une adolescente de sa petite ville du nord-ouest aux hauteurs du multivers. Lorsqu’un événement surnaturel secoue profondément sa ville natale, Naomi entreprend de découvrir ses origines, et ce qu’elle découvre mettra au défi tout ce que nous croyons à propos de nos héros.

Pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée, la célèbre série de bandes dessinées NAOMI a fait ses débuts en 2019 avec Naomi: Saison 1, co-écrit par Brian Michael Bendis et David F. Walker, et illustré par le petit artiste Jamal Campbell. La bande dessinée suit une jeune femme remarquable dans le voyage de son héros unique.