Naomi Ackie jouera Whitney Houston dans le nouveau biopic de Sony

Sony Pictures a annoncé qui sera l’actrice qui jouera le rôle de de Whitney Houston pour son nouveau biopic, I Wanna Dance With Somebody. Il s’agit de l’actrice britannique de 28 ans, Naomi Ackie.

Le film sera réalisé par Stella Meghie (La photographie) avec un scénario d’Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). Dans Spoiler, nous vous disons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur I Wanna Dance With Somebody.

Naomi Ackie est une actrice anglaise de 28 ans, principalement connue pour des films tels que Star Wars: The Rise of Skywalker, Lady McBeth et The Corrupted. En outre, il a également participé à la série Netflix, The End of the F *** ing World et fera partie du casting du spin-off de Game of Thrones pour HBO.

Dans I Wanna Dance With Somebody, Naomi jouera le rôle de l’actrice et chanteuse Whitney Houston. Le film se concentrera sur la carrière artistique de la star du cinéma et de la musique, principalement dans ses débuts sur grand écran dans The Bodyguard en 1992, où il immortalisa la chanson I Will Always Love You.







«Nous avons passé la majeure partie de l’année dernière à rechercher une actrice capable de jouer Whitney Houston. Naomi Ackie nous a impressionnés à chaque étape du processus. J’ai été ému par sa capacité à capturer la présence scénique d’une icône mondiale alors qu’il introduit l’humanité dans sa vie intérieure « , A déclaré la réalisatrice Stella Meghie.

« Le test d’écran de Naomi Ackie était si puissant qu’il a fait trembler tout mon corps »a ajouté Clive Davis, l’un des producteurs du film. « Bien que la voix incomparable de Whitney soit utilisée pour toutes les chansons, l’extraordinaire gamme d’acteurs de Naomi lui permet de capturer avec brio le charme unique de Whitney, le pouvoir des stars et bien sûr ses luttes personnelles. Naomi est authentique et je ne peux pas imaginer un meilleur ajustement pour ce rôle emblématique. » assuré.

Pat Houston, ancienne belle-sœur et gérante de l’actrice, sera l’un des producteurs exécutifs du biopic. Dans la déclaration avec le reste de l’équipe technique, il a déclaré: «Tous les fans de Whitney ont un appétit pour la perfection en ce qui concerne Whitney et son héritage. Transformer quelqu’un en une icône incomparable est pratiquement impossible, mais avec un examen attentif, Naomi Ackie a été sélectionnée en raison de ses performances de qualité et de son profond engagement à devenir la femme que nous aimons tous. Nous attendons avec impatience ce voyage avec elle très bientôt. «

Quand est-ce que je veux danser avec quelqu’un?

Une date précise pour la sortie du film n’a pas encore été confirmée, mais il devrait arriver sur grand écran. d’ici la fin de 2021.