Naoki Yoshida annonce le Fan Festival Final Fantasy XIV pour mai

Naoki Yoshida est réticent à manquer de son événement Final Fantasy XIV. Il a donc annoncé un Fan Festival Final Fantasy XIV pour mai.

S’il y a quelque chose que les Japonais ont que nous n’avons pas, c’est que lorsqu’ils sont fans de quelque chose, ils montent tout. Et si des cafés à thème, des parcs spéciaux, des zones commerciales uniques. Et surtout les festivals. Et Naoki Yoshida aime vraiment la sienne. Pour cette raison, et malgré en avoir annulé trois en raison de COVID, a annoncé le Fan Festival Final Fantasy XIV pour mai 2021.

C’est, oui, un événement numérique qui remplacera les face-à-face. Normalement, ces événements se déroulent en trois étapes en personne. Un en Amérique, un en Europe et un au Japon. Les annonces pour les nouvelles extensions sont distribuées entre les trois et des concerts, des conférences et des concours sont organisés. Mais, en raison de la pandémie, ils ont été annulés un par un.

Hier, un événement «alternatif» a eu lieu: le Vitrine. Cependant, cela ne comprenait que la présentation d’expansion et une lettre du directeur. Mais comme les développeurs aiment plus un Fan Festival qu’un sot à collectionner (comme un serveur), ils en ont annoncé un pour cette année.

Ce sera un événement numérique mondial et mettra en vedette tout ce qui se trouve habituellement dans la salle de classe. Autrement dit, nous aurons la deuxième partie de la présentation Endwalker, la nouvelle extension. Egalement des lettres du réalisateur, mais avec eux des discours de développeurs, des curiosités et des interviews. Et attention, il y aura des concerts live.

Tout cela sera fait les 15 et 16 mai de cette année et, malgré ce que cela peut paraître, ils seront diffusés dans un complètement libre. Alors, calmez-vous, cette fois, vous pouvez y assister et décider si vous achetez les serviteurs, les montures et autres éléments commémoratifs. Mais nous vous avons déjà prévenu que ceux-ci coûtent cher du nez.