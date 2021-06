Nanou ! Xiaomi regarde-t-il Samsung ? · ⊃ 45secondes.fr.de

En tant que fournisseur de téléphonie mobile, Xiaomi est sur la voie rapide, en particulier en Europe. En conséquence, la société chinoise travaille constamment sur de nouveaux modèles et conceptions de logements. Les brevets Xiaomi récemment publiés fournissent des informations sur les projets futurs, notamment en ce qui concerne les caméras installées.

Les schémas des brevets montrent rarement les conceptions finales, mais les croquis de Xiaomi permettent de tirer des conclusions détaillées sur la conception potentielle de l’appareil photo des futurs téléphones portables. Plus précisément, il s’agit de trois modèles différents, chacun avec des ouvertures de caméra différentes à l’arrière.

Souvenirs du Samsung Galaxy S21

La disposition de l’appareil photo sur le premier modèle rappelle le design arrière du Samsung Galaxy S21. Tout comme le constructeur sud-coréen avec ses téléphones portables phares, Xiaomi utilise également trois ouvertures rondes pour les objectifs d’appareil photo placés l’un en dessous de l’autre. Il y a aussi une quatrième ouverture aux coins arrondis.

Selon les dessins schématiques, la caméra supérieure dépasse légèrement plus que les autres objectifs, ce qui suggère qu’elle est utilisée comme caméra principale. L’ouverture plus angulaire pourrait, par exemple, être une unité de périscope pour les fonctions de zoom. Un flash photo semble être fixé à gauche des objectifs.

Sinon, le schéma de smartphone illustré comporte un compartiment SIM en haut de l’appareil et un port USB-C en bas – ainsi qu’une autre ouverture qui ressemble à un haut-parleur.

Encore plus de niches de caméra sur le modèle 2

Le deuxième modèle a un module de caméra encore plus complexe. Xiaomi s’appuie sur deux grands objectifs de caméra en haut et en bas ainsi que sur deux autres objectifs plus petits dans l’évidement rond et allongé. Une variante plus angulaire est également installée pour d’autres fonctionnalités. Le flash pourrait également être logé dans l’une des ouvertures, qui n’a apparemment pas ici d’entrée de boîtier séparée.

Troisième modèle en version light ?

Avec le troisième modèle, Xiaomi est le moins disposé à expérimenter. Avec seulement un grand et deux petits objectifs, le design est beaucoup plus épuré que les deux autres variantes. De plus, l’évidement de la caméra est plus compact. Dans certaines circonstances, Xiaomi souhaiterait proposer le modèle 3 en version légère à fonctions réduites. Comme toujours avec les brevets, on ne sait pas s’ils deviendront un jour des téléphones portables commercialisables – seul l’avenir nous le dira.









