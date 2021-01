Nandi Bushell dit au revoir à 2020 jouant aux côtés de sa famille

Nandi Bushell, « La fille prodige de la musique » a tiré le 2020 partageant une nouvelle chanson jouée aux côtés de sa famille.

Bushell de dix ans, a récemment «affronté» le chanteur de Foo combattants, Dave Grohl, dans un duel musical à travers des vidéos partagées par les deux et des appels vidéo.

Maintenant, Bushell Il a partagé le nouveau single qu’il a enregistré avec les membres de sa famille en chantant et jouant de la guitare, «Bonne année à tous. J’ai écrit cette chanson pour vous et j’ai demandé à ma famille de jouer avec moi. J’espère que cela vous fera sourire … merci de me soutenir. L’amour et le respect de tous ».

En revanche, après avoir rendu hommage à différents groupes tels que Rage contre la machine, Nirvana et Nœud coulant, Bushell a sorti sa première chanson originale intitulée, «Dieux et licornes».