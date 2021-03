« Nanatsu no Taizai »: maudit par les sorties de lumière Poster

« The Seven Deadly Sins » (Nanatsu no Taizai) touche à sa fin, et les fans de l’anime à succès sont curieux de voir comment la série se termine. Bien sûr, ils auront le temps de le faire grâce à un nouveau film.

Il n’y a pas longtemps, « Nanatsu no Taizai »: Maudit par la lumière a avancé avec sa nouvelle mise à jour. Le grand film a partagé une bande-annonce avec les fans, ainsi qu’une affiche. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ce dernier est magnifique dans sa version de nos héros, et son esthétique plus sombre a piqué la curiosité.

Comme on peut le constater, Meliodas est devant comme d’habitude, tandis que Elizabeth se tient juste derrière lui, à gauche. Le couple est rejoint par le reste des péchés grâce à Ban, King, Diane, Merlin, Gowther et Escanor.

Vous pouvez également voir l’un des ennemis de Meliodas, il semble donc que ce film comptera avec tous les personnages que nous connaissons et aimons.

« Nanatsu No Taizai »: maudit par la lumière fera ses débuts au Japon cet été. Le film a sauvé le 2 juillet comme date de sortie afin que les fans puissent s’attendre à plus de détails sur le projet au fur et à mesure que le printemps approche.