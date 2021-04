Nanatsu no Taizai: le créateur illustre l’affiche du prochain film

Le créateur de Nanatsu no Taizai illustré une nouvelle affiche fantaisie pour le prochain film Maudit par la lumière. La cinquième et dernière saison de l’anime a enfin atteint les derniers épisodes, alors que cela marque une fin, nous aurons le prochain film en été.

L’anime Nanatsu no Taizai se poursuivra avec un nouveau décor de film après les événements de la cinquième saison d’anime.

Ce nouveau long métrage, officiellement intitulé Nanatsu no Taizai: Cursed By The Light, présentera une nouvelle histoire du créateur de la série originale. Nakaba Suzuki qui aura lieu après les événements de la saison du jugement du dragon.

Alors qu’une grande partie de l’histoire du film est toujours gardée secrète, le film a publié une nouvelle affiche illustrée du film est toujours gardée secrète, le film a publié une nouvelle affiche illustrée par Suzuki lui-même.

Nanatsu no Taizai: Cursed By The Light n’a pas encore confirmé de plans de sortie internationaux au moment d’écrire ces lignes, malheureusement.

Prévu pour une sortie japonaise le 2 juillet, Nanatsu no Taizai: Cursed By The Light suivra la fin de l’anime.