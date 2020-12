« Nanatsu no Taizai: Dragon Judgment » lance une nouvelle bande-annonce de Netflix

« Nanatsu no Taizai » a terminé son manga plus tôt cette année, et les fans attendaient que l’anime donne sa version de l’arc final. Studio deen a travaillé avec diligence sur l’anime au lumière de ce désir, et Netflix a décidé qu’il était temps de donner aux fans un aperçu de la nouvelle saison.

Alors que la guerre fait rage partout, du paradis à l’enfer, les sept péchés capitaux mettront leur puissance à l’épreuve pour sauver leurs amis. Voici votre premier aperçu du dernier arc des aventures de Meliodas et de l’équipage, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment! pic.twitter.com/8Y0gwfrOT9 – NX (@NXOnNetflix)

17 décembre 2020





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Assassin’s Creed: Valhalla » inclut désormais des microtransactions pour booster l’expérience

La bande-annonce démarre assez facilement. Les fans se voient présenter le thème de la finale de la première saison lorsqu’il est joué « Temps » de Sawano Hiroyuki. La piste est lue sur les clips montrant Elizabeth dans danger tandis que les démons continuent de devenir fous sur terre.

Alors que Meliodas manque dans l’action, l’humanité est à un carrefour dangereux, donc son les amis doivent le trouver.

Naturellement, le gang a du mal à localiser Meliodas. Même pas Escanor est capable d’extraire des informations de vos traces. Même comme ça, Marline et Interdire Ils sont déterminés à sauver leur ami. Les fans nous taquinent même à propos de moments fascinants grâce à Gowther et Diane, donc ça la saison dernière s’annonce comme un délice.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les 5 meilleurs méchants de « Dragon Ball »

Cette cinquième saison devrait débuter le 2021, et se terminera au Japon avant d’atteindre Netflix à l’étranger.

Vous pouvez voir tous les anime jusqu’à présent sur le service transmission de Netflix.