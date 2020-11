Nanatsu no Taizai date son manga saison 4 et suite

Après avoir été repoussée il y a des mois, la saison 4 reprend enfin le rythme à l’approche de janvier 2021

« Nanatsu no Taizai«C’était pendant des années l’une des adresses IP d’anime les plus reconnues et les plus appréciées de l’industrie, jusqu’à ce qu’une troisième saison – y compris le changement de studio – laisse un goût amer dans la bouche de nombreux téléspectateurs. C’est pourquoi avec l’annonce de la quatrième et dernière saison Des doutes subsistent sur la qualité que nous verrons à cette occasion, même si l’incertitude n’a pas empêché la date de sortie d’être définitivement déterminée.

Alors, alors nous vous laissons avec le tweet de Manga Mogura grâce auquel il a été révélé que la saison 4 de « Nanatsu no Taizai » sera présentée en première 6 janvier 2021:

En cas de doute, on rappellera que la saison 4 en question il a été retardé il y a des mois, puisqu’à priori il allait sortir pendant cette même saison d’automne. Cependant, la crise de la production dérivée du COVID-19, qui a fini par toucher des dizaines de productions différentes distribuées dans le secteur de l’anime, a empêché Studio DEEN pourrait achever ses travaux avec les estimations préalablement établies.

D’autre part, nous signalerons de la même manière que, avec l’annonce de la date de la saison 4 de « Nanatsu no Taizai », il a également été utilisé pour annoncer quand le manga suite arrivera sur le marché. Ensuite, vous le verrez à nouveau de la main de Manga Mogura:

Ainsi, la suite du manga « Nanatsu no Taizai » sera présentée en première quelques semaines seulement après la quatrième et dernière saison de l’anime, en particulier pendant la 27 janvier 2021. Pour ceux qui ne savent pas quelle est cette suite directe du travail principal de Nakaba Suzuki, nous rappellerons que nous avons collecté les détails de votre confirmation via cet article.

Synopsis de Nanatsu no Taizai

« Tout le monde sait que les sept péchés capitaux étaient des rebelles légendaires qui ont conspiré contre le royaume, et donc les saints chevaliers les recherchent toujours avec ténacité. Cependant, il y a une jeune femme qui essaie de les trouver pour sauver son royaume … »

