Nanatsu no Taizai: Ban stars dans un fan art spectaculaire

Dans l’histoire de Nanatsu no Taizai Nous pouvons voir une grande variété de personnages avec des histoires quelque peu chaotiques sur leur passé, et qui a directement influencé la formation de leur personnage et leur a construit une personnalité distinctive.

L’un des personnages les plus aimés au monde de Les sept péchés capitaux est Ban, le péché de la cupidité, car il a plusieurs aspects qui se démarquent des autres et un costume rouge flamboyant.

Comme nous le savons, il est le seul humain parmi les péchés capitaux, il a un goût spécial en cuisine, il est un voleur rusé, c’est pourquoi il est aussi appelé le «péché du renard» et surtout, il est immortel.

C’est pourquoi les fans d’anime lui rendent hommage dans certains arts, comme Theo Murgan, un illustrateur canadien qui a fait un fan art très puissant de Ban, avec un flash incomparable et un rire provocant, un geste caractéristique de lui.

Theo Murgan commente ce qui suit concernant son fan art:

Seven Deadly Sins ‘Ban, mon deuxième personnage préféré après Escanor.

Finalement, il devra dessiner le reste des péchés car ses créations sont si cool et mémorables. Il dessinerait probablement Merlin plus tard, puis Meliodas, King, Diane et Gowther dans cet ordre. “

Bien qu’un an se soit écoulé depuis cette illustration, l’artiste a fait d’autres arts avec les personnages de Nanatsu no Tazai que vous avez partagé dans votre portefeuille ArtStation.

Quel est ton personnage préféré Les sept péchés capitaux?

