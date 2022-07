Naked Attraction recherche de nouveaux célibataires à postuler

Le programme de Channel 4 est sur le point de revenir pour sa 10e série, et si vous pensez que vous êtes assez courageux pour y participer, alors l’émission veut avoir de vos nouvelles.

Le programme controversé voit l’animatrice Anna Richardson accueillir des candidats masculins et féminins dans l’émission, où ils choisissent un match d’amour potentiel basé sur leurs corps nus – qui sont progressivement révélés, partie par partie.

L’émission a annoncé qu’elle recherchait actuellement des candidats sur les réseaux sociaux, rappelant aux candidats potentiels qu’ils devaient être âgés de 18 ans ou plus.

« Dans cette série de rencontres audacieuses, les couples potentiels peuvent se voir dans leur gloire nue dès le départ, et les producteurs Studio Lambert recherchent des célibataires aventureux pour participer à une nouvelle série.

Pour postuler, il vous suffit de remplir un formulaire de candidature et de télécharger une photo récente de vous-même.

Et si vous vous demandez à quoi pourrait ressembler le processus d’audition, un ancien concurrent de l’émission a tout révélé.

Gavin a déclaré à iNews : « Je suis allé à Newcastle, je me suis assis et j’ai discuté avec une caméraman et un homme interviewé.