Najwa Nimri : similitudes entre son personnage de La Casa de Papel et Vis a Vis

La première du premier tome de la cinquième saison de Le vol d’argent a fait sensation sur les réseaux sociaux. La fiction, créée par Alex Pina et dirigé par Jésus Colmenar, a été installé comme l’un des favoris des utilisateurs depuis son arrivée chez le géant du streaming et figure actuellement parmi les plus de vues de Netflix partout dans le monde. L’une des grandes forces de la série sont ses personnages si solides, attachants et sympathiques dans un contexte où cela ne semble pas valoir le coup.







A chacune des saisons, Le vol d’argent a profité de l’occasion pour faire des ajouts à la distribution. L’un d’eux s’est produit il y a deux saisons et est devenu l’un des favoris. Il s’agit de Najwa Nimri, qui joue l’inspecteur Alicia Sierra. Ce n’est pas la première fois que l’actrice travaille sur une série à succès d’Álex Pina : elle l’avait déjà fait en Vis à vis, où il excelle dans le rôle principal de Zulema Zahir. C’est pourquoi nous expliquons ici tous les points communs entre les deux personnages.

+3 similitudes entre Zulema Zahir et Alicia Sierra

3. Soyez prudent avec leurs menaces

Le reclus de Croix du Sud et l’inspecteur sait parfaitement trouver le point faible des personnes avec lesquelles ils traitent. Le premier est délinquant et doit purger sa peine en prison. Le second remplit apparemment le rôle de policier et cherche à empêcher les autres de commettre leurs crimes. Cependant, tous deux ont quelque chose de très fort en commun : ils découvrent quelle est la menace parfaite pour effrayer vos ennemis et ils se conforment toujours.







2. La pire attaque

Avec Zulema Zahir et Alicia Sierra, ce ne sont pas que des mots. Bien qu’ils puissent faire reculer d’autres personnages après leur manutention et des menaces verbales, parfois qui conduisent aussi à une Attaque physique réel. Le barrage, par exemple, a blessé plusieurs de ses compagnons de Cruz del Sur et Cruz del Norte. De son côté, la future maman de Le vol d’argent jusqu’à torturé Rio (Miguel Herrán) après son intervention à la Fábrica de Moneda y Timbre.







1. Sa spécialité : négocier

Au final, les deux personnages de Najwa Nimri ont un personnalité très similaire. Non seulement ils sont très frontaux pour menacer et attaquer, mais ils choisissent aussi souvent de négocier avec ses adversaires. En fait, dans Le vol d’argent C’est encore plus explicite : l’inspecteur est chargé de communiquer depuis la tente installée à l’extérieur de la Banque d’Espagne pour tenter d’obtenir un accord entre la bande de braqueurs et la sécurité nationale.