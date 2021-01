Nagoshi brûle avec le désir de revenir à la production d’un F-ZERO sur Switch

Le père de Yakuza veut produire un nouveau F-ZERO sur Switch mais on voit que Nintendo ne donne pas le bras à tordre.

Parmi les nombreuses adresses IP que Nintendo a dans sa manche, attendant d’être relancé dans toute sa splendeur, figure F-Zero. La légendaire série de courses n’a pas reçu de nouvelles tranches depuis 2004, mais il semble que son producteur, Toshihiro Nagoshi, ait toujours « beaucoup d’affection » pour son épisode le plus aimé des fans, F-Zero GX pour le GameCube. La création est considérée comme prête à travailler sur une autre F-ZERO sur Switch.

Le fait est que Nagoshi travaille actuellement avec Sega sur la série très appréciée Yakuza. Il rappelle à ses intervieweurs Red Bull France que c’est Nintendo qui doit l’approcher pour lui proposer le poste. Dans le cas improbable où cela se produirait – puisque le géant japonais ne fait généralement pas de nouveaux jeux « juste parce que » et que Mario Kart fonctionne déjà très bien dans le monde de la vitesse – le créateur est clair sur la direction dans laquelle il parierait.

À la surprise de très peu, cette direction est « un jeu plus difficile », et si vous voulez avoir une idée de la difficulté du F-Zero GX, essayez YouTube à la recherche de Phantom Road en difficulté Master. Franchement, il n’y a pas beaucoup de jeux de course antigravité modernes, à part quelques-uns comme Pacer ou Fast RMX (encore moins depuis l’abandon par Sony de la série WipEout), ce serait donc une excellente nouvelle pour les fans.

Pour rappel, Nagoshi a été fortement impliqué dans le développement des jeux Yakuza depuis 2005, y compris Judgment également; Et comme la série se poursuit au sommet de sa forme, j’espère que nous n’aurons pas de nouveau F-Zero avant un certain temps. Cependant, à ce stade, toute lueur d’espoir pour le capitaine Falcon et sa compagnie est la bienvenue.