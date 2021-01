Nadir a été annoncé pour le public Nintendo Switch et PC

Du développeur de Sang d’Adler vient un tout nouveau titre appelé « Nadir. » Cette expérience d’horreur sombre est un RPG de comédie inspiré divin pour Vapeur et Nintendo Changez d’audience. Les développeurs de Jeux Shockwork prévoient de lancer une campagne Kickstarter.

Le jeu semble garder son esthétique dessinée à la main car il emmène les joueurs dans un voyage sombre à travers un monde différent. Les joueurs apprécieront les thèmes divins, le style artistique unique et l’humour rugueux mélangés parmi les nombreuses fonctionnalités de ce titre. Pour plus d’informations, les joueurs doivent ajouter la campagne Kickstart à ses favoris pour son lancement plus tard cette année.

Dans Nadir, Les joueurs contrôlent une équipe de 3 personnages puissants qui tentent d’échapper à une ville à plusieurs niveaux sans fin. Chacun des héros est extrêmement unique car ils représentent l’un des péchés capitaux à la fois en apparence et en capacités. Quant à la ville, chaque niveau contient un nouveau thème, un ennemi et un défi qui obligeront les joueurs à s’adapter à un environnement en constante évolution.

La ville est habitée par les damnés, et les âmes méchantes passent leur temps ici à expier leurs péchés. C’est la ville de Nadir, qui existe dans un abîme profond aspirant les âmes de tous les mondes. Alors que certains choisissent de souffrir, d’autres choisissent de se battre pour le pouvoir et l’influence et le contrôle éventuel de la ville.

Les couches de Nadir descendez à travers l’infini, chacun étant la maison d’un type unique d’âme tordue. Au niveau le plus bas, les joueurs trouveront l’obscurité la plus profonde où réside un pouvoir unique. Ceux qui revendiquent ce pouvoir sont soit courageux, soit insensés.

Les joueurs contrôleront divers péchés qui progresseront en puissance tout au long de leur existence. Si un obus finit par mourir, l’abîme continue de fournir de nouveaux corps qui offrent aux joueurs une chance infinie de s’attaquer au mal.

Il s’agit d’un jeu de style monochrome avec des contrastes élevés lui donnant un style de bande dessinée. Les joueurs pourront voir une ville entière, des ennemis et des boss présentés à l’encre épaisse, ce qui rend leurs formes infernales encore plus visibles sur la toile de fond.

Il existe un système au tour par tour unique qui rend le jeu plus excitant que les normes JRPG. En utilisant un pion menace, les joueurs peuvent voir combien de temps il reste avant qu’un ennemi commence son tour. Chaque compétence se soustrait à la menace, de sorte que les joueurs contrôlent la vitesse d’un tour.

Pour plus d’informations, n’oubliez pas d’explorer la campagne Kickstarter. Ce titre est encore dans sa phase de développement, donc les informations sont plutôt limitées, mais le développeur est sûr de partager davantage au fil du temps.

Nadir devrait sortir sur PC et Nintendo Switch avec plusieurs plates-formes attendues plus tard dans l’année.