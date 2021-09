Nadia Bartel et ses amis ont été condamnés à une amende de plus de 21 000 € pour cet incident de reniflement

Le mondain de 36 ans et ancien WAG a été surpris en train de sniffer une ligne de poudre blanche dans une vidéo qui a été accidentellement publiée sur les réseaux sociaux.

Un communiqué de la police de Victoria a déclaré: « Une femme de Windsor de 36 ans, une femme de Richmond de 32 ans, une femme de Pascoe Vale de 33 ans et une femme de Strathmore de 35 ans ont toutes reçu un avis d’infraction à une pénalité pour non-respect des exigences relatives à un rassemblement privé ou public.

Cela signifie que l’influenceuse et ses trois amis ont collectivement été condamnés à une amende de plus de 21 000 €.

« Nous, comme beaucoup d’entre vous, sommes choqués et déçus par les actions récentes d’une personne qui a approuvé nos produits », a déclaré la société dans un communiqué.

« S’il vous plaît, sachez que nous avons pris des mesures immédiates et que nous ne travaillerons plus avec cette personne – ou toute personne qui ne correspond pas à nos valeurs. »

Pour tenter de s’approprier le scandale, Bartel a présenté des excuses à ses centaines de milliers d’adeptes et a déclaré qu’elle voulait faire mieux.

La femme de 36 ans a posté sur son compte Instagram : « J’assume l’entière responsabilité et je m’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour m’assurer de faire de meilleurs choix à l’avenir.

« À ma famille et à mes amis, mes partenaires commerciaux et les agents de santé publique qui essaient de nous protéger tous, je suis gêné et plein de remords.