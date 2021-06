Nadal, Osaka tous les deux pour Wimbledon ; elle ira aux Jeux Olympiques

Rafael Nadal et Naomi Osaka sont assis à Wimbledon, laissant le plus ancien tournoi de tennis du Grand Chelem sans deux des plus grandes stars du sport alors qu’il revient après avoir été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Nadal, double champion du All England Club, a annoncé via un série de publications sur les réseaux sociaux Jeudi qu’il raterait également les Jeux olympiques de Tokyo pour se reposer et récupérer « après avoir écouté mon corps ».

« L’objectif », a déclaré l’Espagnol de 35 ans, « est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux. »

Salut à tous, j’ai décidé de ne pas participer aux championnats de cette année à Wimbledon et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ce n’est jamais une décision facile à prendre mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe je comprends que c’est la bonne décision – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 17 juin 2021

L’agent d’Osaka, Stuart Duguid, a écrit jeudi dans un e-mail que le quadruple champion du Grand Chelem prévoyait de se rendre aux Jeux d’été après avoir sauté Wimbledon.

« Elle prend du temps avec ses amis et sa famille », a écrit Duguid. « Elle sera prête pour les Jeux olympiques et est ravie de jouer devant ses fans à domicile. »

Osaka est une jeune femme de 23 ans née au Japon d’une mère japonaise et d’un père haïtien ; la famille a déménagé aux États-Unis quand elle avait 3 ans et elle y est toujours basée.

Osaka a été classé n°1 et est actuellement n°2 ; elle est l’athlète féminine la mieux rémunérée et a été l’athlète féminine de l’année 2020 AP. Elle a une fiche de 14-3 cette saison, dont un titre à l’Open d’Australie en février.

Le mois dernier, Osaka a été condamnée à une amende de 15 000 € pour ne pas avoir parlé aux journalistes après sa victoire au premier tour à Roland-Garros. Le lendemain, Osaka s’est complètement retirée du tournoi, affirmant qu’elle ressentait « d’énormes vagues d’anxiété » avant de rencontrer les médias et révélant qu’elle avait « souffré de longues périodes de dépression ».

Dans un déclaration publiée sur Twitter à l’époque, elle a déclaré qu’elle « prendrait du temps loin du terrain maintenant, mais quand le moment sera venu, je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans ».

Osaka a joué à Wimbledon trois fois, sortant deux fois au troisième tour et perdant au premier tour en 2019.

Wimbledon, qui a été annulé en 2020 pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de problèmes liés au COVID-19, commence le tableau principal le 28 juin. La compétition olympique de tennis s’ouvre le 24 juillet.

Nadal a perdu contre Novak Djokovic en quatre sets exténuants qui ont duré plus de quatre heures en demi-finale de Roland-Garros la semaine dernière – juste la troisième défaite de Nadal en 108 matchs en carrière à Roland Garros, où il a remporté un record de 13 championnats.

Cette défaite a mis fin à la séquence de 35 victoires consécutives de Nadal lors du tournoi majeur sur terre battue et à sa candidature pour un cinquième titre consécutif là-bas.

Nadal est à égalité avec Roger Federer pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem remportés par un homme avec 20 ; Djokovic a remporté l’Open de France dimanche pour son 19e majeur.

Le total de Nadal en Chelem comprend des trophées à Wimbledon en 2008 et 2010. Il détient également deux médailles d’or olympiques, en simple aux Jeux de Pékin 2008 et en double avec Marc Lopez aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, où Nadal était le porte-drapeau de l’Espagne à l’ouverture. la cérémonie.

En 2012, Nadal s’est retiré des Jeux olympiques de Londres et de l’US Open à cause d’une tendinite au genou.

Nadal a déclaré n’avoir que deux semaines entre la fin de Roland-Garros et le début de Wimbledon cette année – normalement il y en a trois, mais le jeu à Paris a été retardé d’une semaine en raison de problèmes de COVID-19 – « n’a pas facilité les choses » pour lui pour se remettre de la saison «toujours exigeante» sur terre battue.

Après la défaite contre Djokovic à Roland Garros, Nadal a souligné que la fatigue était un problème pour lui dans les dernières étapes de ce match.

Jeudi, il a expliqué dans un de ses tweets qu’éviter « toute sorte d’excès » d’usure de son corps « est un facteur très important à ce stade de ma carrière afin d’essayer de continuer à me battre pour le plus haut niveau de compétition et de titres ».

Ancien joueur classé n ° 1 et actuellement n ° 3, Nadal a une fiche de 23-4 avec deux titres cette saison à Barcelone et à Rome, tous deux sur terre battue.