Nacon Connect est un autre événement livestream à retenir cet été

L’éditeur Nacon prend le train en marche cet été avec sa propre vitrine. Nacon Connect revient en juillet, remplissant encore plus le méli-mélo de l’E3 et du Summer Game Fest.

Les détails ont été partagés dans un post social de la société cet après-midi. Nacon promet un « nouveau gameplay » et « des annonces passionnantes dans sa présentation diffusée en direct :

Réserve cette date, #NaconConnect est de retour le 6 juillet 2021 ! Avec un nouveau gameplay, des annonces passionnantes, des invités spéciaux et des collaborations épiques. On se voit là-bas! pic.twitter.com/m6E5mJRMAr – Nacon (@Nacon) 2 juin 2021

Il devrait avoir lieu le 6 juillet à 19h CEST – c’est-à-dire 10h EDT, 13h PDT et 18h BST. En ce qui concerne les jeux qui pourraient être là, nous nous attendons à ce que Test Drive Unlimited: Solar Crown fasse la une, montrant, espérons-le, des images de belles voitures sur de belles routes. Vraisemblablement, WRC 10 fera également une apparition, ainsi que Vampire: The Masquerade – Swansong et peut-être Roguebook.

Serez-vous à l’écoute de Nacon Connect ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.