Nacon annonce une suite de simulateurs de vie, y compris des jeux de restaurant et d’hôtel

Des franchises comme Farming Simulator ont pris de l’ampleur au cours des cinq dernières années environ, et nous sommes également de grands fans de titres comme Train Sim World 2. Il n’est donc pas très surprenant de voir Nacon reconnaître le potentiel de cette catégorie naissante – et annoncer toute une suite de logiciels qu’il met sous l’égide des «simulateurs de vie».

Le jeu – qui sortira en 2021 et 2022 – comprend: la vie du train, la vie à l’hôtel, la vie du chef, la vie du chirurgien et la vie de l’architecte. Divers développeurs se sont inscrits pour diriger les projets, et nous allons inclure les textes de présentation de chaque titre du communiqué de presse ci-dessous:

Train Life – Un simulateur ferroviaire (Simteract): En plus d’une expérience de conduite de train ultra-réaliste, vous gérez pour la première fois dans un simulateur ferroviaire le développement de votre entreprise: embauchez des conducteurs, achetez des locomotives, choisissez les contrats à prendre et déployez votre réseau à travers l’Europe.

Hotel Life – Un simulateur de villégiature (RingZero Game Studio): Vie de l'hôtel est un simulateur d'hôtel qui vous emmène dans les coulisses d'une destination de vacances idyllique. Les joueurs gèrent la gestion quotidienne de l'hôtel, augmentent sa réputation et soutiennent les clients de la manière la plus experte possible de l'enregistrement au départ, tout en s'assurant qu'ils sont divertis grâce à une variété d'activités quotidiennes.

La vie du chef – Un simulateur de restaurant (Studio Cyanure): La vie du chef vous donne le contrôle total de tous les aspects d'un restaurant. De l'achat des ingrédients à l'assiette des plats, vous devez servir la meilleure nourriture tout en supervisant vos équipes, en concevant le décor et en gérant le service.

Chirurgien Life – Un simulateur d'hôpital (RingZero Game Studio): les joueurs deviennent gérants d'une clinique privée. En plus d'effectuer des interventions chirurgicales, vous devez également gérer les équipes de soins et attirer de nouveaux patients.

La vie d'architecte – Un simulateur de bâtiment (SimFabric): Dans Vie d'architecte, vous intervenez sur toutes les étapes de la construction et de la conception de la maison de vos rêves (et de celles de vos clients). Cela comprend l'élaboration de plans, la budgétisation et l'embauche d'ouvriers, entre autres tâches. Plus qu'un simple jeu de conception, vous devez vous assurer du bon fonctionnement du site pour répondre au cahier des charges contractuel.

Ces types de titres sont curieusement populaires en ce moment, il sera donc intéressant de voir comment ils se comportent. De toute évidence, il y a de la concurrence dans les espaces ferroviaires et de construction, mais les goûts de Hotel Life et Chef Life devraient apporter quelque chose d’entièrement nouveau sur PlayStation 5 et PS4. Êtes-vous intrigué par ces projets, ou ne recevez-vous tout simplement pas du tout l’attrait? Détendez-vous d’une journée de travail bien remplie avec plus de travail dans la section commentaires ci-dessous.