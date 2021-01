N’achetez pas Devil Engine, dites l’artiste et le musicien du jeu

© Protoculture Games

Moteur du diable est un bon jeu de tir, mais il a malheureusement été éclipsé par des manigances légales qui grondent depuis un certain temps maintenant – des manigances qui ont retardé la sortie de la mise à jour du jeu, Allumage du moteur du diable.

Protoculture Games (AKA Tristan Chapman) – le développeur de Devil Engine – a affirmé en juillet 2020 qu’aucun paiement n’avait été effectué par l’éditeur Dangen Entertainment et que Dangen retenait les droits du jeu à son développeur.

Cela semble avoir été résolu récemment lorsqu’une déclaration commune a été publié qui a déclaré que Protoculture et Dangen avaient réglé tout le désordre, seulement pour que l’artiste et musicien de Devil Engine – les frères et sœurs Thomas et Joseph Bailey – publie leur propre déclaration affirmant que Chapman utilisait leur travail sans autorisation sur Devil Engine.

La paire a maintenant émis un deuxième déclaration sur la question qui décrit leur position avec peu de place pour le doute. Plutôt déroutant, ils utilisent le fonctionnaire @Protocultgames Compte Twitter pour cela, dont ils disent que Chapman a «abandonné» la propriété après s’être plaint de lui avoir publié «des accusations inutilement incendiaires et de plus en plus fausses sous prétexte de représenter toutes nos opinions».

Chapman a répondu à cette déclaration et affirme que les redevances du jeu ont été partagées équitablement entre ceux qui y ont travaillé. Il ne semble pas non plus avoir l’intention d’arrêter de vendre Devil Engine avec l’art et la musique en place:

Après avoir consulté notre avocat, nous avons décidé de continuer à vendre DEVIL ENGINE, avec son contenu original. Si quelqu’un engage une action en justice contre nous, nous répondrons de manière appropriée et conformément à nos droits légaux.

Il semblerait qu’à moins que Chapman ne supprime l’art et la musique du jeu – une tâche énorme – des poursuites judiciaires seront effectivement engagées et Devil Engine pourrait bien être complètement retiré de la vente (au moment de la rédaction de cet article, il est toujours disponible sur l’eShop et Vapeur). C’est vraiment dommage, car le jeu est un superbe shmup qui canalise l’esprit du Thunder Force franchise tout à fait excellemment.